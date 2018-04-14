Скончался Милош Форман, режиссер фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей»

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После непродолжительной болезни в возрасте 86 лет скончался американский режиссер чешского происхождения Милош Форман. Он снял фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», за которые получил премии «Оскар», сообщает ТАСС.

Режиссер ушел из жизни в пятницу после непродолжительной болезни, сообщила его супруга. О причинах и обстоятельствах его смерти пока не сообщается.

Милош Форман начал карьеру в Чехословакии. После подавления движения «Пражской весны» 1968 года режиссер эмигрировал в США. Там он снял два фильма, которые стали обладателями «Оскара» в главной категории «Лучший фильм года» – «Пролетая над гнездом кукушки» (пять премий «Оскар»), снятый в 1975 году по одноименному роману Кена Кизи, и «Амадей» (восемь премий «Оскар»).

Форман также снял «Народ против Ларри Флинта» («Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля), «Вальмон», «Человек на Луне», «Рэгтайм».