На улице Благовещенска в собаку стреляли дротиками

В субботу, 14 апреля, в Благовещенске неизвестные обстреляли собаку-инвалида. Происшествие случилось в районе улиц Шевченко – Ломоносова – Калинина в послеобеденное время. Животное вернулось с прогулки с торчащим из спины металлическим штырем, довольно глубоко вошедшим в тело.

«У нас собака-инвалид, – рассказала владелица собаки Наталья. – У нее одна задняя лапа не двигается, поэтому она передвигается на трех. И гуляет самостоятельно. Сегодня она вернулась с прогулки. Я сначала подумала, что у нее что-то к шерсти прицепилось. Но это оказался какой-то белый колпачок, который прикреплен к металлическому штырю. А штырь почти на сантиметр вошел под кожу собаки».

Наталья рассказала, что дротик из тела собаки они с мужем извлекли самостоятельно и обработали рану. Животное чувствует себя нормально, признаков отравления не видно. В полицию она обращаться не стала.

В полиции Благовещенска сообщили, что никто в этом района города не сообщал о нападениях собак. Но на основании публикации будет проведена проверка.