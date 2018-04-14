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На улице Благовещенска в собаку стреляли дротиками

На улице Благовещенска в собаку стреляли дротиками

В субботу, 14 апреля, в Благовещенске неизвестные обстреляли собаку-инвалида. Происшествие случилось в районе улиц Шевченко – Ломоносова – Калинина в послеобеденное время. Животное вернулось с прогулки с торчащим из спины металлическим штырем, довольно глубоко вошедшим в тело.

«У нас собака-инвалид, – рассказала владелица собаки Наталья. – У нее одна задняя лапа не двигается, поэтому она передвигается на трех. И гуляет самостоятельно. Сегодня она вернулась с прогулки. Я сначала подумала, что у нее что-то к шерсти прицепилось. Но это оказался какой-то белый колпачок, который прикреплен к металлическому штырю. А штырь почти на сантиметр вошел под кожу собаки».

Наталья рассказала, что дротик из тела собаки они с мужем извлекли самостоятельно и обработали рану. Животное чувствует себя нормально, признаков отравления не видно. В полицию она обращаться не стала.

В полиции Благовещенска сообщили, что никто в этом района города не сообщал о нападениях собак. Но на основании публикации будет проведена проверка.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Да ,люди,которые это сделали звереют,скоро никакие собаки им не страшны будут....

  • Алекс943

    Алекс943
    57 минут назад

    А где мозги хозяев собаки? "Она у нас сама гуляет", аллё это животное и хищник. Закатать и собаку и хозяев в асфальт.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    52 минуты назад

    Алекс943 хочу посмотреть как ты это будешь делать маньячина

  • Тундра

    Тундра
    36 минут назад

    Сами гуляют бродячие собаки. А если отловят, стерилизуют и в приют?

  • marcepan

    marcepan
    22 минуты назад

    ТундраСами гуляют бродячие собаки. А если отловят, стерилизуют и в приют?


    Никто их не стерилизует и не содержит в приюте. Их сразу убивают.

    Хозяева - безответственные люди.

  • marcepan

    marcepan
    22 минуты назад

    Алекс943А где мозги хозяев собаки? "Она у нас сама гуляет", аллё это животное и хищник. Закатать и собаку и хозяев в асфальт.


    А собака при чем?

  • Alula_Borealis

    Alula_Borealis
    1 минута назад

    Собака должна выгуливаться по правилам - с поводком и намордником. Каким бы "инвалидом" она не была. Хозяева собаки ГЛУБОКО не правы.

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