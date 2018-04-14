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В Благовещенске желающие горожане написали Тотальный диктант

В Благовещенске желающие горожане написали Тотальный диктант
Фото: poliksal.ru

В субботу, 14 апреля, в Благовещенске состоялся Тотальный диктант. Мероприятие проводили 15-й год, в столице Приамурья его написали в пятый раз. В 2018 году для диктанта использовали текст писателя Гузели Яхиной из ее нового романа «Дети мои», который еще не опубликован.

В Благовещенске диктант писали в АмГУ, библиотеке для слепых и впервые использовали третью, новую, площадку – здание «Почты России».

«Здесь собралось 22 желающих, – рассказала участница диктанта Елена. – Из них 20 – это женщины, в основном взрослые. Были еще взрослый мужчина и юноша. Перед началом диктанта нам включили видеообращение организаторов акции и Гузели Яхиной, автора текста». Яхина написала роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х и получившая за него премии «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года».

Для Тотального диктанта 2018 года использовали отрывки из романа писательницы «Дети мои», герой которого – Якоб Иванович Бах, живший в 1916 году. Книга только готовится к публикации, поэтому найти ее, прочитать заранее и подготовиться было невозможно. Текст состоит из трех частей: «Утро», «День» и «Вечер», которые используют соответственно на Дальнем Востоке, в Сибири и в центральной России.

«Мне текст показался сложным, – призналась Елена. – Предложения длинные, сложноподчиненные, с деепричастными оборотами. Я бы, конечно, разбила их и поставила точки, но, судя по всему, требовались другие знаки препинания. Спотыкалась и на орфографии. Например, затруднила меня фраза "вперемешку с пылью" – не могла решить, как писать правильно: вперемешку или вперемежку».

По словам Елены, текст был не очень большой, писали его недолго, у нее он занял не больше полутора страниц формата А4.

Каждый участник диктанта мог пометить свою работу: желает он, чтобы ему ставили отметку, или нет. Результаты каждый участник диктанта может узнать в АмГУ 27 апреля.

«Тотальный диктант», по словам руководителя проекта Ольги Ребковец, 14 апреля пишут более чем в 1 000 городов мира. «В образовательной акции, которая начнется в 14:00 по местному времени, примут участие жители 1 021 города в 76 странах мира. Отличники получат в подарок электронные книги и сертификаты на изучение английского языка в одной из online-школ», – цитирует Ребковец ТАСС.

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