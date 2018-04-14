На отдых юных амурчан, оказавшихся в трудной ситуации, выделят 91 миллион

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В Амурской области на проведение летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделено более 91 миллиона рублей. Всего в 2018 году, по планам, отдохнут 6 700 таких детей.

Из выделенных областному министерству социальной защиты населения денег 89,9 миллиона рублей приходятся на средства областного бюджета, 1,4 миллиона – на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2017 году на эту статью расходов из областного бюджета было направлено более 75 миллионов.

Выделенные средства пойдут на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием, оплату проезда к местам отдыха и обратно, приобретение министерством путёвок для оздоровления детей на базе загородных детских оздоровительных лагерей.

По итогам летней оздоровительной кампании 2017 года по линии министерства всеми формами отдыха и оздоровления был охвачен 6 451 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба областного министерства соцзащиты.