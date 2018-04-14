Жители микрорайона в Свободном страдают от сливаемых возле их домов нечистот

«Если года два назад сюда приезжали в день две-три машины, то сейчас их число увеличилось в несколько раз, – рассказали Татьяна Матвеева и Тамара Гудлевская. – Мы живем в доме № 82 по улице Лермонтова. Невозможно открыть окна, чтобы проветрить квартиру. Во дворах запахи не выветриваются. Слив осуществляют в колодец, машины постоянно разливают часть содержимого цистерн на землю, вся эта жижа течет прямиком к гаражным комплексам, в речку, а также можно предположить, что загрязняется и родник, где жители города набирают чистую воду».

Свободненцы предполагают, что увеличение количества жидких бытовых отходов связано с новыми объектами, строящимися на территории города и района, а также с увеличением численности населения за счет приезжих работников.

Как рассказали жители многоэтажек, в 2017 году они обращались в местный отдел пo oxpaнe oкpyжaющeй cpeды, но получили ответ: ничего сделать невозможно, надо обращаться в министерство.

Свободненцы обратились и в Территориальный отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области, министерство природных ресурсов Амурской области и получили оттуда ответы. Из отдела управления Роспотребнадзора в Свободном обращение граждан было направлено в адрес администрации города для рассмотрения и принятия конкретных мер.

23 января 2018 года заместитель главы города по ЖКХ, строительству и архитектуре Владимир Дорошкевич на поступившую жалобу дал ответ, где говорится: «Слив жидких бытовых отходов с машин в канализационный колодец городской системы водоотведения в районе дома № 82 по улице Лермонтова производится неизвестными лицами незаконно. Предприятием ООО "АКВА ДВ" ведется работа по пресечению незаконного слива жидких бытовых отходов. В адрес МО МВД РФ "Свободненский" направлено письмо с просьбой на основании предоставленных фото найти собственника транспортного средства, осуществляющего незаконный слив, для проведения претензионной работы».

Татьяна Матвеева подтвердила, что уже несколько месяцев в колодцы, расположенные рядом с ее домом, прекратились сливы после мер, предпринятых полицией, однако тревогу продолжает вызывать переполнение колодцев, расположенных за бывшим кафе «Эдем» до самых очистных сооружений.

«Немного ниже, за гаражами, есть колодец, через который зимой все нечистоты выходят наружу. В городе имеется еще несколько очистных сооружений, но почему-то все машины сливают именно сюда», – отмечает Татьяна Матвеева.

В конце прошлого года министерством природных ресурсов всё же был проведен рейдовый осмотр указанной территории. В ходе обследования было установлено, что в 100 метрах от жилого дома находится канализационный колодец, ведущий к очистным сооружениям. Очистные сооружения и сети водоотведения на основании договора аренды муниципального имущества находятся во временном владении и пользовании у ООО «АКВА ДВ».

«Официальным местом слива ЖКО считается канализационный колодец № 77. Во время проведения рейда в данный колодец осуществлялся слив ЖКО ассенизационными машинами, принадлежащими различным организациям. На всём протяжении от колодца до очистных сооружений мест перелива ЖКО на рельеф не обнаружено. В связи с изложенным, нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, относящимся к полномочиям министерства, не выявлено», – говорится в официальном ответе министерства Татьяне Матвеевой.