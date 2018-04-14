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14апреля
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В Приамурье за сутки пожарные потушили 12 палов травы

В Приамурье за сутки пожарные потушили 12 палов травы
Фото: 360tv.ru

За прошедшие сутки, 13 апреля, огнеборцы Приамурья 12 раз выезжали на тушение палов сухой растительности. В тушении был задействован 151 человек личного состава и 35 единиц техники.

Палы ликвидированы в Благовещенском, Бурейском, Октябрьском, Ивановском, Магдагачинском и Константиновском районах, а также в городах Благовещенск и Белогорск.

Согласно данным Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на территории области III класс пожарной опасности на 14 апреля прогнозируется на территории Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Свободненского и Шимановского районов. I - II класс пожарной опасности прогнозируется на остальной территории области.

13 апреля было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности, проведено 22 профилактических рейда. Основные нарушения: сжигание мусора на приусадебном участке и около территории домовладения, неочищенная от сухой растительности территория. Штраф, который заплатят нарушители, – от 2 000 до 4 000 рублей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #природа

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