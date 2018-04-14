Курсанты ДВОКУ – лучшие снайперы Восточного военного округа

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Команда ДВОКУ заняла первые места во всех номинациях конкурса «Снайперский рубеж», который проводился в Хабаровском крае. В соревнованиях принимали участия военные частей Восточного военного округа.

Руководитель ДВОКУ Владимир Грызлов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, что снайперы из благовещенского военного вуза стали лучшими во всех номинациях: в стрельбе на меткость, на внимательность и других заданиях. Сейчас команда начнет подготовку к всероссийском этапу «Снайперского рубежа».