Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 0

Курсанты ДВОКУ – лучшие снайперы Восточного военного округа

Курсанты ДВОКУ – лучшие снайперы Восточного военного округа
Фото: mil.ru

Команда ДВОКУ заняла первые места во всех номинациях конкурса «Снайперский рубеж», который проводился в Хабаровском крае. В соревнованиях принимали участия военные частей Восточного военного округа.

Руководитель ДВОКУ Владимир Грызлов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, что снайперы из благовещенского военного вуза стали лучшими во всех номинациях: в стрельбе на меткость, на внимательность и других заданиях. Сейчас команда начнет подготовку к всероссийском этапу «Снайперского рубежа».

Просмотров всего: 47

#военные #конкурсы

распечатать


Происшествия

Белогорец попытался обокрасть склад войсковой части и был наказан
Общество 7

Парад ко Дню Победы в Белогорске хотят сделать лучшим в Приамурье
Общество 1

Тревогу объявили в мотострелковых соединениях ВВО
Общество

Благовещенцы могут получить призы за фото с субботников
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь