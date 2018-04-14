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14апреля
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сегодня, 10:55 0

Автопробег Москва – Владивосток – Токио заедет на космодром Восточный

Автопробег Москва – Владивосток – Токио заедет на космодром Восточный
Фото: 1ul.ru

В рамках кругосветной экспедиции «Резервы человечества» состоится автопробег Москва – Владивосток – Токио. Россияне и японцы проедут через всю Россию и Японию с остановками во многих городах. В Амурской области остановки не запланированы, кроме заезда на Восточный, сообщает ИА «Медиа73».

Автопробег Москва – Владивосток – Токио – это, по сути, уникальный интерактивный культурно-образовательный проект в формате реалити-шоу. Его участники – россияне и японцы – будут обучать друг друга истории и культуре двух великих стран.

Старт автопробега запланирован на 26 мая из Москвы. Участники пересекут всю страну с запада на восток и прибудут на Восточный экономический форум во Владивосток 5-13 сентября. Заключительный этап автопутешествия пройдет по Японии и завершится в Токио 25 сентября.

В ряде городов запланированы многодневные остановки автоколонны с культурной программой. В официальный список не вошел ни один амурский город. Ближайшие: Красноярск, Биробиджан, Хабаровск. Однако в планах организаторов имеется заезд на космодром Восточный.

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#космодром #транспорт

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