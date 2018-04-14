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14апреля
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сегодня, 10:05 5

Для автотуристов из Хэйхэ в России создадут спецмаршруты

Для автотуристов из Хэйхэ в России создадут спецмаршруты
Фото: kommersant.ru

К концу 2018 года в России откроется маршрут для китайских туристов, которые будут въезжать из Хэйхэ на собственном транспорте. В Пекине подписан протокол о стратегическом сотрудничестве Китая и России по проведению ралли «Путешествие мечты по Байкалу» и о международном гуманитарном туризме, сообщает сайт «Партнеры».

Согласно этому документу, граждане Китая вскоре получат возможность на своих машинах совершать поездки из Хэйхэ на север до Владивостока, озера Байкал и Иркутска.

Проект организован Министерством развития Дальнего Востока РФ, мэрией Благовещенска, другими российскими правительственными органами, а также коммуникационным центром «Учжоу», Народным правительством города Хэйхэ.

В рамках проекта планируется создание санаторно-туристического центра в Благовещенске, центрального лагеря для туристов, путешествующих на собственном транспорте из Китая и из России, китайско-российской базы конного спорта, китайско-российской базы соревнований на вездеходах, открытие маршрутов для китайских и российских туристов, путешествующих на собственном транспорте.

Ключевое содержание китайско-российского проекта «Путешествия мечты» – организация китайско-российского авторалли на собственном транспорте на берегах Байкала.

Стороны планируют в этом месяце начать исследовательскую работу по туризму на собственном транспорте. Прежде всего, ожидается открытие маршрута Хэйхэ – Благовещенск – Хабаровск – Владивосток. К концу года также будет открыт маршрут Хэйхэ – Благовещенск – Чита – Иркутск – озеро Байкал. Одновременно проводятся работы по разработке маршрута Хэйхэ – Благовещенск – Иркутск.

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#Китай #туризм

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    с моста на федералку и по дальше и Благовещенска))))))

  • МамаДома

    МамаДома
    1 час назад

    То, чего так боялись наши предки - китайской экспансии - наконец-то произошло

  • Tehnik

    Tehnik
    53 минуты назад

    А из России в Китай на машине, не?

  • inoy

    inoy
    49 минут назад

    это дорога с односторонним движение))))))))))))))

  • Ксаныч

    Ксаныч
    20 минут назад

    Кому мы в Китае нищие нужны. В Россию китаезы бабло везти будут, это так наши царьки думу думают.

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