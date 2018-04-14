Путин поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Президент Владимир Путин поручил правительству ужесточить ответственность за нападение на врачей во время исполнения ими профессиональных обязанностей, сообщают «Известия». В Амурской области нападения на врачей происходят достаточно часто.
Президент отдал поручение по итогам состоявшейся в Петербурге 16 марта встречи с работниками сферы здравоохранения. «Безопасность медиков, конечно, должна быть обеспечена, а ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна усиливаться», – заявил Путин. Тогда он также пообещал продолжить работу над увеличением финансирования здравоохранения.
В Амурской области только в течение нескольких месяцев несколько раз нападали на медиков при исполнении. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ноябре 2017 года в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на заместителя заведующей. Пациент ударил врача ножом. В марте 2018 года в Белогорске мужчина вызвал скорую помощь, а потом напал на приехавшую девушку-фельдшера. Годом ранее этот же мужчина избил жену, вызвал скорую, а потом удерживал медика в заложниках.
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