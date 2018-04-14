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14апреля
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сегодня, 09:27 4

Путин поручил ужесточить наказание за нападение на медиков

Путин поручил ужесточить наказание за нападение на медиков
Фото: vsluh.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству ужесточить ответственность за нападение на врачей во время исполнения ими профессиональных обязанностей, сообщают «Известия». В Амурской области нападения на врачей происходят достаточно часто.

Президент отдал поручение по итогам состоявшейся в Петербурге 16 марта встречи с работниками сферы здравоохранения. «Безопасность медиков, конечно, должна быть обеспечена, а ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна усиливаться», – заявил Путин. Тогда он также пообещал продолжить работу над увеличением финансирования здравоохранения.

В Амурской области только в течение нескольких месяцев несколько раз нападали на медиков при исполнении. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ноябре 2017 года в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на заместителя заведующей. Пациент ударил врача ножом. В марте 2018 года в Белогорске мужчина вызвал скорую помощь, а потом напал на приехавшую девушку-фельдшера. Годом ранее этот же мужчина избил жену, вызвал скорую, а потом удерживал медика в заложниках.

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#происшествия #российская власть

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    А наказание медиков за нападение на больных будет ??? В том числе наказание медиков за их грубость, пофигизм, не профессионализм и т.д. и т.п.??? )))

  • posta

    posta
    2 часа назад

    С такой как ты иначе нельзя xD

  • Рамзай

    Рамзай
    2 часа назад

    Вероника Н.

    А наказание медиков за нападение на больных будет ??? В том числе наказание медиков за их грубость, пофигизм, не профессионализм и т.д. и т.п.??? )))



    Поддерживаю.

  • Gelo

    Gelo
    30 минут назад

    Медиков приравнивают к силовым структурам? Шутка...

    Но ведь и ответственность за медицинские просчеты должны будут квалифицироваться иначе... И круговую поруку надо классифицировать как медицинский,картельный сговор... А то,какой-то односторонний подход... Ведь одно из другого следует...

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