Путин поручил ужесточить наказание за нападение на медиков

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Президент отдал поручение по итогам состоявшейся в Петербурге 16 марта встречи с работниками сферы здравоохранения. «Безопасность медиков, конечно, должна быть обеспечена, а ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна усиливаться», – заявил Путин. Тогда он также пообещал продолжить работу над увеличением финансирования здравоохранения.

В Амурской области только в течение нескольких месяцев несколько раз нападали на медиков при исполнении. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ноябре 2017 года в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на заместителя заведующей. Пациент ударил врача ножом. В марте 2018 года в Белогорске мужчина вызвал скорую помощь, а потом напал на приехавшую девушку-фельдшера. Годом ранее этот же мужчина избил жену, вызвал скорую, а потом удерживал медика в заложниках.