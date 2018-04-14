Блокировка мессенджера Telegram начнется c 16 апреля

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В пятницу, после суда, Telegram был еще доступен. Блокировки не произошло немедленно, поскольку специалистам ведомства «нужно время для подготовки всех технических и организационных нюансов. А заранее нам решение суда, естественно, не было известно. Поэтому финальная подготовка началась только после получения судебного решения», – пояснил «Коммерсанту» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, ведомство уже направило уведомление о вступившем в силу судебном решении хостинг-провайдерам Gblnet.net и GoDaddy.com. По правилам у них есть сутки на исполнение требований Роскомнадзора, после чего служба вносит Telegram в базу запрещенных сайтов. Операторы связи автоматически ее проверяют: через сутки с момента включения в базу Telegram они должны ограничить к нему доступ.

В ОБСЕ уже призвали российские власти отказаться от блокировки мессенджера Телеграм, а также обратились к депутатам Госдумы не поддерживать поправки, ограничивающие свободу слова.

Спор Роскомнадзора с Telegram начался летом 2017 года. Тогда ведомство под угрозой блокировки потребовало от мессенджера зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации. Telegram согласился, но Федеральная служба безопасности (ФСБ) России потребовала у него ключи для декодирования сообщений пользователей, мотивируя тем, что Telegram может быть использован террористами, а ФСБ не имеет возможности перехвата и декодирования их сообщений. Этого не было сделано. 20 марта Верховный суд подтвердил законность требований ФСБ. Роскомнадзор снова потребовал от Telegram выдать ключи, что было также не выполнено, и служба подала к мессенджеру иск о его блокировке в РФ. Заседание суда провели за 20 минут без участия защиты Telegram.

По словам юриста, представляющего интересы Telegram, решение о блокировке будет обжаловано.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что мессенджер станет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют действий от пользователей. Он также предупредил, что 100-процентная доступность сервиса без VPN не гарантирована, при этом «первые часы блокировки сторонние VPN- и Proxy-сервисы могут быть перегружены и, с большой вероятностью, будут работать медленно».

А в своем Telegram-канале Павел Дуров выступил с критикой: «Давление, которое местные правительства оказывают на IT-корпорации, основано на деньгах. В Telegram у нас есть привилегия не переживать по поводу денежных потоков или продаж рекламы. Конфиденциальность не продается, права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности», – сообщил господин Дуров.