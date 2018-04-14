Четыре дня на благовещенские кладбища будут ходить автобусы
17 апреля – Родительский день, когда принято посещать кладбища и поминать умерших близких. К местам захоронений – на 8-м и 17-м километрах – благовещенцы смогут доехать автобусами № 50 и 51. Автобус № 52 будет курсировать между кладбищами. Маршруты работают с 14 по 17 апреля.
Стоимость проезда составит 29 рублей. Автобусы будут отправляться от остановки «Магазин "Благовещенск"», сообщает городская пресс-служба.
Расписание автобусов
|
Маршрут
|
Пункт назначения
|
Где проходит маршрут
|
Место отправки
|
14.04, 15.04
|
16.04
|
17.04
|
№ 50
|
м-н «Благовещенск» – кладбище, 8-й км
|
им. 50 лет Октября – Амурская – им. Калинина – Новотроиц. ш., 8-й км
|
М-н «Благовещенск»
|
08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:15; 12:30; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40.
|
08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30
|
08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00
|
Кладбище, 8-й км
|
08:30; 08:45; 09:00; 09:15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:45; 13:00; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10.
|
08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00
|
08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30
|
№ 51
|
м-н «Благовещенск» – кладбище, 17-й км
|
им. 50 лет Октября – Амурская – им. Калинина – Новотроиц. ш., 17-й км
|
М-н «Благовещенск»
|
08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:05; 16:30
|
08:00; 08:50; 09:40; 10:30; 12:00; 12:50; 13:40; 14:30; 15:20;
16:10
|
08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30;
16:45
|
Кладбище, 17-й км
|
08:45; 09:00; 09:15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 12:00; 12:15; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:05; 15:25; 15:45; 16:05; 16:25; 16:45; 17:10.
|
08:50; 09:40; 10:30; 11:20; 12:50; 13:40; 14:30; 15:20; 16:10;
17:00
|
08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15;
17:30
|
№ 52
|
«кладбище, 8-й км - кладбище, 17-й км
|
Новотроицкое ш., 8-й км – Новотр. ш., 17-й км
|
Кладбище, 8-й км
|
12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30
|
Кладбище, 17-й км
|
12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45
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