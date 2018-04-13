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13 апреля 2018, 21:02 2

Итоги голосования на Амур.инфо: Мигуля вообще не должен был лишаться свободы

Итоги голосования на Амур.инфо: Мигуля вообще не должен был лишаться свободы

На сайте Амур.инфо завершилось очередное голосование. В нем приняли участие больше двух с половиной тысяч человек. Читателям предлагалось ответить на вопрос: «Как вы относитесь к досрочному освобождению экс-мэра Александра Мигули?».

Большинство опрошенных, а это 964 человека, или 38,1 процента, ответили, что Мигуля вообще не должен был лишаться свободы. 605 человек, или 23,9 процента посчитали, что досрочное освобождение ­– это справедливо, и порадовались за экс-мэра Благовещенска.

380 человек, или 15 процентов опрошенных ответили «Мне все равно». Чуть меньше проголосовавших – 359 человек, или 14,2 процента – выбрали вариант ответа «Он должен находиться в заключении полный срок».

159 участников голосования, или 6,3 процента возмутились тем, что Мигулю освободили, посчитав, что ему с самого начала вынесли мягкий приговор. И 55 человек, или 2,2 процента проголосовавших ответили, что не знают, кто такой Александр Мигуля. Шесть человек из 2 528 предложили свой вариант ответа на вопрос.

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#жизнь #Белогорск

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Комментарии
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  • Oiled

    Oiled
    1 час назад

    В мэры мигулю

    Хочу чтобы город был как раньше,чистый,с хорошими дорогами,красивый

  • paravis

    paravis
    5 минут назад

    Oiled

    В мэры мигулю Хочу чтобы город был как раньше,чистый,с хорошими дорогами,красивый



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