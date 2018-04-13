Итоги голосования на Амур.инфо: Мигуля вообще не должен был лишаться свободы

Большинство опрошенных, а это 964 человека, или 38,1 процента, ответили, что Мигуля вообще не должен был лишаться свободы. 605 человек, или 23,9 процента посчитали, что досрочное освобождение ­– это справедливо, и порадовались за экс-мэра Благовещенска.

380 человек, или 15 процентов опрошенных ответили «Мне все равно». Чуть меньше проголосовавших – 359 человек, или 14,2 процента – выбрали вариант ответа «Он должен находиться в заключении полный срок».

159 участников голосования, или 6,3 процента возмутились тем, что Мигулю освободили, посчитав, что ему с самого начала вынесли мягкий приговор. И 55 человек, или 2,2 процента проголосовавших ответили, что не знают, кто такой Александр Мигуля. Шесть человек из 2 528 предложили свой вариант ответа на вопрос.