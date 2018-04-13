В Благовещенске торговцы центрального рынка опасаются его закрытия

Уличный центральный рынок в Благовещенске находится на грани закрытия, считают работающие там продавцы. Предприниматели обеспокоены тем, что из-за строящегося по соседству торгового центра их лишат торговых мест. Но власти обещают, что люди без работы не останутся.

Вход на центральный рынок пытаются перекрыть владельцы строящегося поблизости торгового центра, считает предприниматель Александр Полуторов. На рынке он торгует более 20 лет. За все время ему не раз приходилось переезжать с места на место. Но теперь его бизнес под угрозой закрытия.

«Мы пришли к выводу, что территория отдана, чтобы окружить территорию рынка и обесценить ее. Перекрыв к нам доступ покупателей, люди сами отсюда уйдут. Мы имеем историческую память, как нас выселяли с Шевченко – Красноармейской. Нам две недели дали, сказали: собрали все шмотки, свои будки разобрали и переехали», – рассказывает Александр Полуторов.

История повторяется, считают предприниматели. Но в этот раз им придется навсегда покинуть насиженное место. Переехать в торговые центры у людей нет возможности. Если на уличном рынке предприниматели платят за аренду места 50 тысяч рублей в месяц, то под крышей и в тепле эти расходы значительно увеличатся.

«Я не хочу никуда переезжать. Меня устраивает эта ситуация. Меня устраивает, что у меня есть постоянные покупатели, которые наработаны годами», – отмечает предприниматель Олеся Кроман.

Беспокоятся и продавцы крытого рынка. Говорят, что поставщики уже отказываются с ними работать из-за отсутствия подъездных путей. Если установят забор, поставщиков и вовсе не будет, уверены торговцы. И волнуются: в случае пожара спасатели до людей не доберутся.

Территория, на которой работают уличные продавцы, действительно принадлежит владельцам строящегося торгового центра. Забор установят здесь в ближайшее время – этого требует техника безопасности. Подъезды для пожарных машин будут сохранены, уверяют застройщики.

«Наши люди уже приступили к обустройству ограждения, потому что первое, с чего начинается стройка, – с хорошего, надежного ограждения для того, чтобы в процессе строительства не нанести ущерб третьим лицам, их здоровью либо помещениям. Вещи, на которые мы смотрим, ну явно уже из прошлого века, их даже уже в Хэйхэ нет. Неужели эти люди думают, что эта тема будет вечно продолжаться? Это же абсурд, этого не должно быть в центре города», – считает представитель компании-застройщика Алексей Конфедератов.

Тем временем предприниматели собираются выйти на пикет, а в дальнейшем – и на митинг. Но городские власти заверили: о проблеме знают, и людей не бросят.

«У нас есть что предложить людям, занимающимся торговлей на рынке. У нас есть места на территории торговых центров, на территории рынков ГСТК, на территории самого центрального рынка, открытые места», – говорит первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.

Перемены не коснутся крытого рынка, пообещали в мэрии, он будет работать. Поскольку из-за строительства придется закрыть вход на рынок с Красноармейской, власти планируют расширить подъезд со стороны Шевченко. Но предприниматели настроены решительно и торговаться не хотят. Планируют обратиться к президенту и в программу «Человек и закон», чтобы те помогли им разобраться в запутанных рыночных отношениях.