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13апреля
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сегодня, 19:52 0

На родителей ребенка, выпавшего из окна в Белогорске, составлены административные протоколы

На родителей ребенка, выпавшего из окна в Белогорске, составлены административные протоколы
Фото: plastikovye-ocna.ru

В отношении родителей ребенка, который 11 апреля выпал из окна дома в Белогорске, были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей. В настоящее время проверка по факту происшествия продолжается, ее проводит МО МВД России «Белогорский».

Ряд СМИ 13 апреля сообщил о том, что после падения из окна ребенка возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Якобы соседи семьи, в которой пострадал ребенок, считают, что мальчика из окна толкнул отец. Мужчину характеризуют как безработного и злоупотребляющего алкоголем.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что пока никаких дел не возбуждалось. Предварительно установлено, что падение произошло из-за того, что родители не досмотрели за ребенком.

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#Белогорск #дети #происшествия

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