На родителей ребенка, выпавшего из окна в Белогорске, составлены административные протоколы

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Ряд СМИ 13 апреля сообщил о том, что после падения из окна ребенка возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Якобы соседи семьи, в которой пострадал ребенок, считают, что мальчика из окна толкнул отец. Мужчину характеризуют как безработного и злоупотребляющего алкоголем.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что пока никаких дел не возбуждалось. Предварительно установлено, что падение произошло из-за того, что родители не досмотрели за ребенком.