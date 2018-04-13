На родителей ребенка, выпавшего из окна в Белогорске, составлены административные протоколы
В отношении родителей ребенка, который 11 апреля выпал из окна дома в Белогорске, были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей. В настоящее время проверка по факту происшествия продолжается, ее проводит МО МВД России «Белогорский».
Ряд СМИ 13 апреля сообщил о том, что после падения из окна ребенка возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Якобы соседи семьи, в которой пострадал ребенок, считают, что мальчика из окна толкнул отец. Мужчину характеризуют как безработного и злоупотребляющего алкоголем.
В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что пока никаких дел не возбуждалось. Предварительно установлено, что падение произошло из-за того, что родители не досмотрели за ребенком.
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