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В Приамурье мужчина скончался после ДТП

В Приамурье мужчина скончался после ДТП
Фото: ysia.ru

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего в Тамбовском районе ночью 13 апреля. После аварии в больнице скончался один из ее участников.

Происшествие случилось на 91-м километре трассы Благовещенск – Гомелевка. По предварительной информации, около 01:30 водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены двое мужчин, 1988 и 1989 годов рождения, которые находились в машине. Пострадавший 1988 года рождения скончался в больнице.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все ее причины и обстоятельства, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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