Белогорец попытался обокрасть склад войсковой части и был наказан

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Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Белогорска. Мужчина попытался похитить со склада войсковой части алюминиевый профиль, за что был приговорен к штрафу.

Преступление было совершено горожанином в ноябре 2016 года. Жертвой кражи стал склад войсковой части, расположенной в Белогорске на улице Кирова. Добычей злоумышленника стали 12 алюминиевых листов общей стоимостью 12 тысяч рублей. Их он перетаскивал в кусты, расположенные через дорогу от части.

Мужчина не смог довести умысел до конца, поскольку был обнаружен на месте преступления военнослужащими, сообщает Белогорский городской суд.

В судебном заседании горожанин полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.