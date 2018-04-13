С благовещенского предпринимателя взыскали штраф за пассажирские перевозки

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В Благовещенске судебные приставы взыскали с местного предпринимателя штраф за небезопасные пассажирские перевозки. Чтобы побудить мужчину заплатить штраф, потребовалось арестовать деньги на его счете и списать их.

Согласно постановлению об административном правонарушении, индивидуальный предприниматель перевозил пассажиров по регулярному городскому маршруту. При этом он не страховал свою гражданскую ответственность – за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Тем самым мужчина создавал угрозу безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Судебный пристав на основании вступившего в силу постановления об административном правонарушении возбудил исполнительное производство. Должнику был дан пятидневный срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Одновременно судебный пристав установил наличие расчетных счетов, открытых на имя предпринимателя, и наложил арест на деньги, находившиеся там.

Однако индивидуальный предприниматель не торопился оплачивать штраф. По истечении срока для добровольного исполнения с одного из расчетных счетов списались арестованные денежные средства – в счет погашения долга. Через несколько дней на прием к судебному приставу явился должник, потребовав разъяснить, почему списали деньги.

Судебный пристав напомнил предпринимателю о его обязанности выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей – за осуществление пассажирских перевозок без страхования гражданской ответственности. Помимо этого, пристав-исполнитель сообщил должнику об иных мерах принудительного исполнения, таких как арест имущества, ограничение права на выезд за границу, которые могут быть применены, чтобы побудить мужчину к оплате долга.

На следующий день индивидуальный предприниматель полностью оплатил долг, предоставив приставу подтверждающий это документ. Исполнительное производство было окончено, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.