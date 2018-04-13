Возведена опора № 10 моста Благовещенск – Хэйхэ

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Губернатор Приамурья Александр Козлов проверил, как продвигается строительство моста через реку Амур, который свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Он в очередной раз подчеркнул важность моста для Приамурья.

Сегодня на стройке круглосуточно трудятся 180 человек. Основные работы идут на 7 и 8 опорах, они возводятся в русле реки. Русловой является и 6-я опора, на данный момент там завершена установка буронабивных свай (длина от 30 до 40 метров), их в русловых опорах устанавливают на глубину 50-60 метров. Возводить тело шестой опоры начнут после ледохода. На 7-й опоре заливают монолитный ростроверк и приступают к возведению сборных железобетонных блоков облицовки. На 8-й сейчас строители роют котлован глубиной 12 метров, при этом он будет ниже дна реки на 6 метров.

Стройматериалы завозятся на площадку с учетом запаса на 2 месяца работы. Так, на данный момент там находятся 544 тонны металлоконструкций, еще 160 готовы к отправке со склада в Березовке.

«Это очень важная стройка, мы обязаны максимально ответственно выполнять все работы и по качеству, и по срокам. Кроме того, нам важно не только возвести объект, но и то, что благодаря ему специалисты обеспечены работой и достойным заработком. Стоит отметить, что в Приамурье в будущем будет реализовываться немало проектов, так что работы людям хватит и после завершения строительства моста», – отметил Александр Козлов.

В данный момент на площадке возвели опору № 10 моста через Амур, заканчивают 9-ю опору (обе находятся на берегу). Также возвели три из пяти опор моста через протоку Каникурганская, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На заседании штаба оценили ход работ по строительству автодорожных подходов, транспортных развязок и сооружений для связи разобщенных территорий. Земляные работы в рамках проекта идут почти на семи миллионах квадратных метрах. Строители стабильно укладываются во временные рамки плана.