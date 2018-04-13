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13апреля
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сегодня, 18:30 18

Возведена опора № 10 моста Благовещенск – Хэйхэ

Возведена опора № 10 моста Благовещенск – Хэйхэ
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Александр Козлов проверил, как продвигается строительство моста через реку Амур, который свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Он в очередной раз подчеркнул важность моста для Приамурья.

Сегодня на стройке круглосуточно трудятся 180 человек. Основные работы идут на 7 и 8 опорах, они возводятся в русле реки. Русловой является и 6-я опора, на данный момент там завершена установка буронабивных свай (длина от 30 до 40 метров), их в русловых опорах устанавливают на глубину 50-60 метров. Возводить тело шестой опоры начнут после ледохода. На 7-й опоре заливают монолитный ростроверк и приступают к возведению сборных железобетонных блоков облицовки. На 8-й сейчас строители роют котлован глубиной 12 метров, при этом он будет ниже дна реки на 6 метров.

Стройматериалы завозятся на площадку с учетом запаса на 2 месяца работы. Так, на данный момент там находятся 544 тонны металлоконструкций, еще 160 готовы к отправке со склада в Березовке.

«Это очень важная стройка, мы обязаны максимально ответственно выполнять все работы и по качеству, и по срокам. Кроме того, нам важно не только возвести объект, но и то, что благодаря ему специалисты обеспечены работой и достойным заработком. Стоит отметить, что в Приамурье в будущем будет реализовываться немало проектов, так что работы людям хватит и после завершения строительства моста», – отметил Александр Козлов.

В данный момент на площадке возвели опору № 10 моста через Амур, заканчивают 9-ю опору (обе находятся на берегу). Также возвели три из пяти опор моста через протоку Каникурганская, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На заседании штаба оценили ход работ по строительству автодорожных подходов, транспортных развязок и сооружений для связи разобщенных территорий. Земляные работы в рамках проекта идут почти на семи миллионах квадратных метрах. Строители стабильно укладываются во временные рамки плана.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Опять отсветил КАА по бестолковому.

    Какая польза от моста Приамурью?

    Есть таможня которая гонит бабло в Москву и без моста.

    Далее будет делать то же самое только с мостом.

    ---

    А чего там юрист недоучка мог контролировать на строительстве сложного гидротехнического объекта?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Какова ожидаемая структура экспорта в Китай? Вывозить сырьё из Амурской области?!.. Вы ПОТОМКАМ что тут оставлять собираетесь, оптимизаторы, ёлки мотали!...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    «Это очень важная стройка, мы обязаны максимально ответственно выполнять все работы и по качеству, и по срокам. Кроме того, нам важно не только возвести объект, но и то, что благодаря ему специалисты обеспечены работой и достойным заработком. Стоит отметить, что в Приамурье в будущем будет реализовываться немало проектов, так что работы людям хватит и после завершения строительства моста», – отметил Александр Козлов.

    АМУРЧАНИН ПОЖАЛОВАЛСЯ НА МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА БЛАГОВЕЩЕНСК – ХЭЙХЭ

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    а оставят потомкам... Труша

    пусть мучаются

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Да не достроят его)

    Спокойно уж, господа-товарищи)

  • капрал

    капрал
    1 час назад

    А деньги он строителям привёз? Звиздабол местного пошиба!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    Соната

    Да не достроят его)

    Спокойно уж, господа-товарищи)



    достроят

    не злорадствуйте,этот мост точно достроят

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    изoниaзидoм

    Соната

    Да не достроят его)

    Спокойно уж, господа-товарищи)



    достроят

    не злорадствуйте,этот мост точно достроят



    Сроки соблюдаются, договоренности тоже)

    Не отвечайте, время покает

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    покает,покает

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    народу это не нужно

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    47 минут назад

    братеев-глас народа?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    45 минут назад

    народ без братеева уж разберется,что ему нужно

    а братееву-подсматривай дальше за мэром Белогорска,не отвлекайся на Благу!

  • Братеев

    Братеев
    44 минуты назад

    да в Белогорске не интересно-там всё как то тухло

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    39 минут назад

    вооот

    протухло у братеева все гуано

    Белогорск на АИ не вспоминают

  • Братеев

    Братеев
    38 минут назад

    ну ты любитель нюхать чужое г....

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    22 минуты назад

    если я-любитель,то братеев и ко-профессионалы!

    все поднюхивают во главе с СТ за мэром Белогорска!

    дегустаторы мля

  • true_rus

    true_rus
    14 минут назад

    изoниaзидoм 1 час назад

    а оставят потомкам... Труша

    пусть мучаются

    Недолеченный, прикрой, сквозит

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    13 минут назад

    trus

    изoниaзидoм 1 час назад а оставят потомкам... Труша пусть мучаются Недолеченный, прикрой, сквозит



    ну да,сквозит

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