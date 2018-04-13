Парад ко Дню Победы в Белогорске хотят сделать лучшим в Приамурье

Фото: www.belogorck.ru

В День Победы в Белогорске участниками военного парада станут 1 300 человек, среди которых женщины-военнослужащие, юнармейцы, кадеты, а также 25 единиц техники. Заместитель командующего 35-й Армии Виталий Дмитренко пообещал, что парад будет самым лучшим в регионе.

В Белогорске провели расширенное заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали представители администрации города, сферы культуры, образования, здравоохранения, социальных учреждений, спорта, правопорядка, пожарные, ветераны, почетные жители, военные. Открыл заседание глава Белогорска Станислав Мелюков.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы празднование очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Белогорске прошло на высоком уровне, – подчеркнул глава города. – Как и прежде, главная составляющая праздника – парад с участием военной техники».

О подготовке к проведению парада доложил заместитель командующего 35-й Армии Виталий Дмитренко.Традиционно парад начнется в 10:00 на площади 30-летия Победы. Подготовка к нему проводится на территории 103 бригады.

«Для участия в параде привлекаются 1 300 тысячи человек, – рассказал замкомандующего. – Это 5 батальонов, 21 рота. Число участников увеличивается за счет еще одной коробки военнослужащих женщин. Мы должны показать, что в вооруженных силах девчата служат и достойно выполняют свои задачи. Без них никуда, без них не будет победы. В параде также примет участие сводная рота юнармейцев и сводный батальон кадетских классов. Для белогорцев и гостей города продемонстрируют военную технику. В состав колонны войдут 25 единиц техники. Выверено все до мелочей. Парад будет самым лучшим в регионе».

Белогорск – единственный город в Амурской области, где в параде принимает участие военная техника. Определен график проведения тренировок парадных расчетов. Без привлечения механизированной колонны они пройдут на центральной городской площади 25, 30 апреля и 4 мая. Тренировки с военной техникой запланированы на 27 апреля и 2 мая.

Генеральная репетиция состоится 7 мая. Во время репетиции движение транспорта в центральной части Белогорска придется на время изменить.