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13 апреля 2018, 21:10 2

Парад ко Дню Победы в Белогорске хотят сделать лучшим в Приамурье

Парад ко Дню Победы в Белогорске хотят сделать лучшим в Приамурье
Фото: www.belogorck.ru

В День Победы в Белогорске участниками военного парада станут 1 300 человек, среди которых женщины-военнослужащие, юнармейцы, кадеты, а также 25 единиц техники. Заместитель командующего 35-й Армии Виталий Дмитренко пообещал, что парад будет самым лучшим в регионе.

В Белогорске провели расширенное заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали представители администрации города, сферы культуры, образования, здравоохранения, социальных учреждений, спорта, правопорядка, пожарные, ветераны, почетные жители, военные. Открыл заседание глава Белогорска Станислав Мелюков.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы празднование очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Белогорске прошло на высоком уровне, – подчеркнул глава города. – Как и прежде, главная составляющая праздника – парад с участием военной техники».

О подготовке к проведению парада доложил заместитель командующего 35-й Армии Виталий Дмитренко.Традиционно парад начнется в 10:00 на площади 30-летия Победы. Подготовка к нему проводится на территории 103 бригады.

«Для участия в параде привлекаются 1 300 тысячи человек, – рассказал замкомандующего. – Это 5 батальонов, 21 рота. Число участников увеличивается за счет еще одной коробки военнослужащих женщин. Мы должны показать, что в вооруженных силах девчата служат и достойно выполняют свои задачи. Без них никуда, без них не будет победы. В параде также примет участие сводная рота юнармейцев и сводный батальон кадетских классов. Для белогорцев и гостей города продемонстрируют военную технику. В состав колонны войдут 25 единиц техники. Выверено все до мелочей. Парад будет самым лучшим в регионе».

Белогорск – единственный город в Амурской области, где в параде принимает участие военная техника. Определен график проведения тренировок парадных расчетов. Без привлечения механизированной колонны они пройдут на центральной городской площади 25, 30 апреля и 4 мая. Тренировки с военной техникой запланированы на 27 апреля и 2 мая.

Генеральная репетиция состоится 7 мая. Во время репетиции движение транспорта в центральной части Белогорска придется на время изменить.

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#Белогорск #военные #праздники

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Комментарии
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  • Е.Петров

    Е.Петров
    1 час назад

    Молодцы, белогорцы, хотя так и должно быть, ведь Белогорск – главный военный город области, здесь же целая Армия! Здесь в праздничный день:

    -Колонну «Бессмертного полка» будут открывать Портреты белогорских Героев-земляков – в Белогорске ведь их больше чем, в любом другом городе области! А старые воинские части, ведущие историю с военного периода, понесут еще и портреты Героев своих воинских частей и соединений?

    -На параде пройдут и импровизированная колонна воинов 2-й Краснознаменной Армии, находившейся в годы войны в Белогорске и посылавшей из своего состава тысячи воинов на фронт и участвовавшая потом в разгроме Квантунской армии!

    -9 мая проведут и начальную Закладку будущей Стелы в честь легендарных армий 1930-50-х гг. - 2-й и 1-й Краснознаменных Армий (этим Армиям в нынешнем году 80 лет !)! Здесь же будет и Стена Войсковой Славы с мемориальными досками, на которых будут указаны воинские соединения (дивизии и бригады) отправленные из Куйбышевки-Восточной на фронт!

    И много чего другого будет ныне или к 75-летию Победы!...

  • Е.Петров

    Е.Петров
    43 минуты назад

    Да, еще из планов… В Белогорске еще откроют (?) мемориальную доску генералу Ивану Затевахину – командиру белогорской (в 1938-1941 гг.) - знаменитой 212-й воздушно-десантной бригады, доблестно проявившей себя на Халкин-Голе (прибыв сюда из Белогорска) и потом в боях на Украине! (Генерал И.Затевахин был потом и командующим ВДВ !). А на открытие Мемориальной доски пригласят внука генерала – знаменитого тележурналиста Ивана Затевахина (ведущего программ о животных)…

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