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13апреля
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В Белогорске продлили маршрут Бессмертного полка

В Белогорске продлили маршрут Бессмертного полка
Фото: voprosotvet.mirtesen.ru

В Белогорске увеличили маршрут прохождения колонны Бессмертного полка. Если в прежние годы протяженность шествия составляла 600 метров, то в 2018 году он составит 1,2 километра.

Шествие начнется от улицы Садовой, недалеко от площади имени 30-летия Победы, до переулка Парковый, который находится в районе городского парка культуры и отдыха. Решение приняли на расширенном заседании оргкомитета по подготовке к 9 Мая.

«Белогорск участвует во всероссийской акции "Бессмертный полк" с 2014 года. С тех пор число участников выросло в разы и к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне составило более 1 500 тысяч, – отметил глава города Станислав Мелюков. – В этом году, возможно, колонна будет еще больше. Пришла пора изменить первоначальную концепцию организации шествия. Неизменным останется день проведения акции памяти – 9 Мая».

На оргкомитете приняли решение не только увеличить расстояние для шествия, но и время его проведения. Акция начнется ближе к обеду, после военного парада и спортивной эстафеты. На оргкомитете отметили, что это упростит оргмероприятия, в том числе и в части распределения участников акции на трибунах. Дополнительно их устанавливать не будут.

В городском парке, где финиширует «Бессмертный полк», проведут праздничный концерт, желающих угостят солдатской кашей.

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#Белогорск #память

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