Перед Днем Победы и в День семьи расторгнуть брак в областном ЗАГСе не получится

8 мая, накануне Дня Победы, и 8 июля, в День семьи, любви и верности, областной ЗАГС не будет принимать заявления на развод. Об этом сообщила начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова.

В день основания Амурской области, 18 декабря, ЗАГС проведет слет семей, которые находятся в браке от 10 до 17 лет. По статистике, именно в этот период происходит больше всего разводов – по стране эта цифра достигает 28 %. На слете супруги смогут получить необходимую консультацию от специалистов, как сохранить гармоничные отношения.

Наталья Томилова недавно вернулась из Южно-Сахалинска, где проходила демографическая конференция. На мероприятии выдвинули идею внести в школьную программу предмет по семейным отношениям. «Очень много детей выросли в неполных семьях. Им очень трудно нацелиться на создание семьи. Часто они повторяют опыт родителей», – отмечает Наталья Томилова.

За первые три месяца 2018 года в Амурской области зарегистрировали больше 1 000 расторжений брака. Брачных союзов заключили немногим больше – 1 057. За первый квартал текущего года в Приамурье родилось больше мальчиков, чем девочек: 1 182 против 1 085. От троих детей родители отказались. В неполных семьях детей родилось больше, чем в полных: 2 267 и 1 596 соответственно.