Амурчанка просила в суде 500 тысяч рублей за нападение собаки, а получила 5 тысяч

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Белогорский городской суд рассмотрел иск жительницы Белогорска о взыскании вреда, причиненного ей в результате нападения собаки. Заявительница просила в суде взыскать с хозяйки животного 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд, однако, постановил взыскать только 5 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Белогорске по адресу: улица 50-летия Комсомола, 98А. Пострадавшая работала в этом здании уборщицей. Она подвергалась нападению собаки, которую выгуливали без намордника. Пес вцепился женщине в ногу, причинив серьезную травму.

Пострадавшая попросила в суде взыскать с хозяйки собаки 5,6 тысячи рублей, которые она потратила на лечение, компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, вследствие причинения вреда здоровью.

Ответчица пояснила, что ее собака действительно укусила женщину, когда та мыла подъезд, но пострадавшая сама спровоцировала животное, так как «кричала на весь подъезд», приводит позицию ответчицы Белогорский городской суд. Она сочла сумму компенсации морального вреда завышенной.

Суд в итоге решил удовлетворить требования пострадавшей частично. Он взыскал с хозяйки собаки материальный ущерб в сумме 2,6 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.