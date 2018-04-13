Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:57 6

Амурчанка просила в суде 500 тысяч рублей за нападение собаки, а получила 5 тысяч

Амурчанка просила в суде 500 тысяч рублей за нападение собаки, а получила 5 тысяч
Фото: murmansk247.ru

Белогорский городской суд рассмотрел иск жительницы Белогорска о взыскании вреда, причиненного ей в результате нападения собаки. Заявительница просила в суде взыскать с хозяйки животного 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд, однако, постановил взыскать только 5 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Белогорске по адресу: улица 50-летия Комсомола, 98А. Пострадавшая работала в этом здании уборщицей. Она подвергалась нападению собаки, которую выгуливали без намордника. Пес вцепился женщине в ногу, причинив серьезную травму.

Пострадавшая попросила в суде взыскать с хозяйки собаки 5,6 тысячи рублей, которые она потратила на лечение, компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, вследствие причинения вреда здоровью.

Ответчица пояснила, что ее собака действительно укусила женщину, когда та мыла подъезд, но пострадавшая сама спровоцировала животное, так как «кричала на весь подъезд», приводит позицию ответчицы Белогорский городской суд. Она сочла сумму компенсации морального вреда завышенной.

Суд в итоге решил удовлетворить требования пострадавшей частично. Он взыскал с хозяйки собаки материальный ущерб в сумме 2,6 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Просмотров всего: 474

#Белогорск #животные #закон #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

На родителей ребенка, выпавшего из окна в Белогорске, составлены административные протоколы
Происшествия

В Приамурье мужчина скончался после ДТП
Происшествия

Белогорец попытался обокрасть склад войсковой части и был наказан
Общество

С благовещенского предпринимателя взыскали штраф за пассажирские перевозки
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Ditrih

    Ditrih
    2 часа назад

    Обжаловать до последнего. Если по спорам о защите прав потребителей столько иногда взыскивают при недоказанном вреде, а тут реальный вред здоровью, при котором моральный подразумевается. Обычно возмещение от 10 до 70 т.р.

    Например...

    Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 12.05.2016 N 33-8631/2016

    "Европейский Суд указал на сложность задачи оценки тяжести травм для компенсации ущерба. Особенно она сложна в деле, где предметом иска является личное страдание, физическое или душевное. Не существует стандарта, в соответствии с которым боль или страдания, физический дискомфорт и душевный стресс или мучения могли быть измерены в денежной форме (Постановление от 07.07.2011 по делу Ш. против Российской Федерации).

    Учитывая изложенное, судебная коллегия считает, что не все обстоятельства дела, имеющие значение для разрешения этого вопроса, судом были учтены, а взысканная судом в счет компенсации морального вреда сумма 10000 руб., по мнению судебной коллегии, является явно заниженной и не отвечает принципам разумности и справедливости.

    На основании изложенного судебная коллегия полагает возможным изменить решение суда в части определения размера компенсации морального вреда, увеличив его размер до 50000 руб., что будет отвечать принципам разумности и справедливости."

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Согласна! Обжаловать однозначно! Такие решения судов дают тупым владельцам агрессивных псин повод думать, что им ничего не будет.

    Пы сы - речь идет только о реально тупых владельцах, выгуливающих своих хвостатых без поводков и намордников! К нормальным владельцам это не относится!

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Уборщицу видали?

  • Я сама

    Я сама
    46 минут назад

    Обжаловать решение суда! Однозначно!

    Пока владельцы хвостатых агрессоров, выгуливаемых без поводка и намордника, не будут осознавать свою ответственность за поведение своих животных, ничего не изменится! Все эти "она хорошая и не кусается" - под ответственностью их владельцев! Укусила - заплати! И не 5 тысяч, а столько, чтобы в следующий раз у владельца "хорошей" собачки и мысли не возникало прогуливать её без поводка и намордника!(

  • Crasy

    Crasy
    39 минут назад

    Псину отравить

  • Kats

    Kats
    34 минуты назад

    Псина не виновата - у нее хозяйка дура!

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь