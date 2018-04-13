В Приамурье нашли дефекты дороги, которую ремонтировали в 2017 году

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Участок дороги 4–25 километр трассы Серышево – Введеновка, который ремонтировали в 2017 году, выявили дефекты. Проблемы возникли с гравийным покрытием и водоотводными канавами. Местные жители считают состояние дороги неудовлетворительным.

Проблему глава Озёрнинского сельсовета Александр Сергиенко озвучил губернатору Александру Козлову в ходе рабочей поездки в Серышевский район. Была создана комиссия по обследованию дороги, в которую вошли представители заказчика ГКУ «Амурупрадор», подрядчика по содержанию «ДЭП № 192», заместитель главы администрации Серышевского района, глава Озёрнинского сельсовета и представитель подрядной организации по ремонту «Гравийный карьер».

Комиссия выборочно провела обследование участков дороги Серышево – Введеновка на предмет наличия дефектных мест гравийного покрытия и водоотводных канав. После этого подрядчику выписали предписание устранить выявленные замечания до 15 мая 2018 года, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта.