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13апреля
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сегодня, 17:43 9

Суд заблокировал доступ к Telegram на территории России

Суд заблокировал доступ к Telegram на территории России
Фото: ria.ru

13 апреля оказался черным днем для мессенджера Telegram. Суд принял решение об ограничении доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, используемым для распространения сообщений через Telegram в России, сообщает РБК. «Суд постановил требование Роскомнадзора удовлетворить», – огласила решение судья Юлия Смолина.

На процессе присутствовали представители ФСБ, Роскомнадзора, журналисты.

Юристы Telegram просили Таганский суд Москвы отложить «на разумный срок» намеченное на 13 апреля заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков. Однако суд отказался и назвал просьбу защиты «злоупотреблением правом».

По словам адвокатов, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Юристы считают, что причин для срочного рассмотрения иска нет. Ходатайство направили в суд сегодня факсом.

6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 12 апреля ведомство попросило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.

Защита компании утверждает, что требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам. Создатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на это, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни. Кроме того, он отмечал, что угрозы блокировки не принесут плодов.

Накануне прошел этап досудебной подготовки. Юристы Telegram на него не явились: Дуров запретил им участвовать в рассмотрении иска до устранения «процессуальных нарушений» со стороны судьи.

Аудитория Telegram в России превышает 10 миллионов пользователей. Удобство этого сервиса оценили журналисты, депутаты, бизнесмены. Даже в Кремле пользуются этим мессенджером. Не так давно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал сожаление в связи с планируемой блокировкой Telegram, пишет Amic.ru.

Тем временем в России растет популярность прокси-серверов и VPN. Это стало особенно заметно в последние два дня – перед заседанием суда по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, пишут Ведомости.

Если раньше число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России достигало двух тысяч в день, то 11 апреля прокси-бот установили более семи тысяч пользователей, а 12 апреля – уже более 67 тысяч.

По оценке основателя сервиса комьюнити-аналитики Combot Федора Скуратова, VPN или прокси-сервисы в России установят более 50 % пользователей, которые продолжат пользоваться мессенджером.

Неделю назад у компании-разработчика решений в области кибербезопасности Veesecurity было около девяти тысяч пользователей прокси-сервера, а сейчас клиентская база составляет 1,5 миллиона, сообщил основатель компании Александр Литреев.

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#интернет #суды #технологии

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    шок, что же делать..

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    одни найдут возможность, как обойти запрет, другим фиолетово.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    достижение 21 века

    сделано русским

    то чем можно гордиться

    то чем пользуется весь мир

    безграмотное, трясущиеся за свои кресла ворье запретило

    чем теперь гордиться?

    у страны другие герои: старые маразматики, казнокрады и лизоблюды

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Ля, вот цирк, а. Ещё и суды какие-то. А вообще кто всю эту суету с блокировками придумывают, они что, вообще конченные идиоты? Я ни за что не поверю, что они не понимают, что все эти блокировки обходятся на раз-два?

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Каждый такой запрет вызывает недовольство среди пользователей,и тому кто не пользуется очень захочется зайти туда,создается этим самым интерес войти.

  • Helga

    Helga
    2 часа назад

    в с каких чертей решение таганского РАЙОННОГО суда должно быть обязательно для всей страны?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Вроде работает

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Ну пока работает надо настраивать обходы.

  • anschutka

    anschutka
    18 минут назад

    Эти же самые люди не так давно высмеивали блокировку ВК на Украине. Раздвоение сознания?

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