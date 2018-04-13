Суд заблокировал доступ к Telegram на территории России

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На процессе присутствовали представители ФСБ, Роскомнадзора, журналисты.

Юристы Telegram просили Таганский суд Москвы отложить «на разумный срок» намеченное на 13 апреля заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков. Однако суд отказался и назвал просьбу защиты «злоупотреблением правом».

По словам адвокатов, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Юристы считают, что причин для срочного рассмотрения иска нет. Ходатайство направили в суд сегодня факсом.

6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 12 апреля ведомство попросило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.

Защита компании утверждает, что требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам. Создатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на это, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни. Кроме того, он отмечал, что угрозы блокировки не принесут плодов.

Накануне прошел этап досудебной подготовки. Юристы Telegram на него не явились: Дуров запретил им участвовать в рассмотрении иска до устранения «процессуальных нарушений» со стороны судьи.

Аудитория Telegram в России превышает 10 миллионов пользователей. Удобство этого сервиса оценили журналисты, депутаты, бизнесмены. Даже в Кремле пользуются этим мессенджером. Не так давно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал сожаление в связи с планируемой блокировкой Telegram, пишет Amic.ru.

Тем временем в России растет популярность прокси-серверов и VPN. Это стало особенно заметно в последние два дня – перед заседанием суда по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, пишут Ведомости.

Если раньше число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России достигало двух тысяч в день, то 11 апреля прокси-бот установили более семи тысяч пользователей, а 12 апреля – уже более 67 тысяч.

По оценке основателя сервиса комьюнити-аналитики Combot Федора Скуратова, VPN или прокси-сервисы в России установят более 50 % пользователей, которые продолжат пользоваться мессенджером.

Неделю назад у компании-разработчика решений в области кибербезопасности Veesecurity было около девяти тысяч пользователей прокси-сервера, а сейчас клиентская база составляет 1,5 миллиона, сообщил основатель компании Александр Литреев.