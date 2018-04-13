В Райчихинске подростки рискуют жизнями в заброшенной «Родине»

Жительница Райчихинска пожаловалась на заброшенные здания в городе. В неиспользуемых, обветшавших строениях собираются подростки. Горожанка опасается, что рано или поздно может случиться несчастье.

«Сегодня днем дети забрались на крышу бывшего кинотеатра "Родина", который находится в центре Райчихинска. Здание не используется примерно с 90-х годов, стоит заколоченное, но подростки туда без проблем забираются. Мы видели, как ребята залезли на кровлю. Это очень опасно! Мы вызвали полицию, но дети, увидев приближающийся патруль, спрятались», – рассказала жительница Райчихинска. По ее словам, на окраине города есть еще один заброшенный кинотеатр. Здание даже не заколочено, и там тоже собираются подростки.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в администрации Райчихинска, кинотеатр «Родина» был построен в 50-х годах прошлого века. Несколько лет назад его выкупил предприниматель из Благовещенска. «Там собирались сделать супермаркет, затем, когда воплотить эту идею не удалось, хотели отдать строение под храм или монастырь. Но до сих пор здание пустует и, соответственно, ветшает», – говорит заместитель главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности Алексей Вдовенко.

Двери и окна бывшей «Родины» заколочены, однако подростки находят способ забраться внутрь. Горожане беспокоятся о безопасности молодежи, ведь старые конструкции кинотеатра в любой момент могут обрушиться.