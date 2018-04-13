Концерт Ирины Дубцовой, день рождения филармонии и много спорта: выходные в Благовещенске

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В этот уикенд в Благовещенске пройдет много спортивных мероприятий: чемпионат и первенство ДФО по бадминтону и открытый Кубок ДФО по тайскому боксу. В ОКЦ выступит певица Ирина Дубцова, а филармония отпразднует день рождения большим концертом. Амур.инфо рассказывает о мероприятиях выходных дней.

Суббота, 14 апреля

Дом ремесел приглашает в 10:00 на мастер-класс в технике бисероплетение, в 11:00 начнется мастер-класс по работе с глиной. Необходима предварительная запись.

В 14:00 в ДК Профсоюзов начнется концерт детских коллективов Городского дома культуры «Мэри Поппинс, здравствуй!».

С 11:00 в спортивном зале школы № 5 (улица Театральная, 2) будет проходить открытый турнир по вольной борьбе для обучающихся 2006 года рождения и старше, посвященный Дню космонавтики на специальный приз директора школы.

Краеведческий музей приглашает на открытие ежегодной выставки творческих работ студентов и преподавателей факультета дизайна и технологий Амурского государственного университета. Выставку проводят в рамках Х Международного фестиваля искусств «Арт Пространство Амур». Начало в 15:00.

В ОКЦ состоится концерт «Новая рок-звезда». Начало в 17:00.

Воскресенье, 15 апреля

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение. Начало в 10:00, а в 11:00 начнется мастер-класс по работе с глиной. Необходима предварительная запись.

В ОКЦ состоится отчётный спектакль студии «Театр без границ» под названием «Волк, семеро козлят и другие…». Начало в 11:00.

В 16:00 в Общественно-культурном центре начнется концерт Ирины Дубцовой.

Суббота и воскресенье, 14 и 15 апреля

С 13 по 15 апреля в МУ СОК «Юность» пройдет открытый чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по бадминтону. В мероприятии примет участие около 70 человек из Приморского края, Читинской области, а также спортсмены из Благовещенска и других городов и районов Амурской области. Начало соревнований 13 апреля в 09:00, парад открытий 14 апреля в 14:00.

С 13 по 15 апреля в Grand Arena Ostrova будет проходить открытый Кубок ДФО по тайскому боксу. В мероприятии примут участие около 200 человек из Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), а также спортсмены из Амурской области. Торжественное открытие соревнований состоится 13 апреля в 11:00.

В спортивном зале по адресу: улица Ленина, 60, пройдет первенство по кикбоксингу «Юный кикбоксер» среди кадетов. В мероприятии примут участие около 70 человек. Парад открытия в 10:00.

Кроме этого, 14 и 15 апреля состоится XXI международный турнир «Волентен» по двоеборью (волейбол и настольный теннис) на переходящий кубок компании MAXINTER и Кубок мэра города Благовещенска. В мероприятии примут участие 16 мужских команд, в состав которых входят спортсмены из КНР.

В первый день турнира, 14 апреля, в 10:30 в Благовещенском политехническом колледже (Чайковского,16) пройдут соревнования по настольному теннису.

15 апреля с 09:00 в спортивном зале школы № 26 и в Благовещенском политехническом колледже будут проходить соревнования по волейболу. Торжественное открытие мероприятия пройдет 14 апреля в 10:00 в актовом зале БПК.

14 и 15 апреля в спорткомплексе АмГУ пройдет открытое первенство и чемпионат города Благовещенска по киокусинкай карате. В рамках мероприятия проведут фестиваль спорта и грации Амурской области. В программе фестиваля: рейтинговые поединки по киокусинкай карате и кудо, а также показательные выступления спортивных федераций (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, современная хореография, фитнес и аэробика, киокусинкай карате, кудо, каченуке - one kick (К-1), черлидинг). В мероприятии примут участие около 400 человек из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Также в эти дни будет проходить праздничный концерт, посвященный дню рождения областной филармонии. Начало в 15:00.