Амурчанин победил в соревнованиях по стрельбе в Улан-Удэ

С 3 по 8 апреля в городе Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Одним из победителей состязаний стал спортсмен из Свободного Амурской области Владимир Отраднов.

Владимир Отраднов – председатель федерации пулевой стрельбы Амурской области. Он победил в категории «малокалиберный пистолет» на дистанции 50 метров. Кроме Владимира, Приамурье на состязаниях представляли еще два спортсмена – из Благовещенска и Зеи, но победить они не сумели. Соревнования в Улан-Удэ были посвящены первому олимпийцу Республики Бурятия, почетному гражданину города, почетному мастеру спорта СССР Петру Николаеву.

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Александр Авдеев