Житель Белогорска в ответ на оскорбления избил обидчиков кочергой, стулом, полкой

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Нетрезвый житель Белогорска в ответ на оскорбления в его адрес взял в руки железную кочергу и сломал обидчику руки в нескольких местах. Ранее, также в ответ на оскорбления, он несколько раз ударил женщину: сначала деревянной полкой, а потом стулом.

Белогорский городской суд установил, что осужденный в ноябре 2017 года находился в котельной в состоянии алкогольного опьянения. У него возник конфликт с другим мужчиной, который его нецензурно оскорблял. Он взял металлическую кочергу и начал бить оппонента по рукам, которыми тот закрывался от ударов. В результате у пострадавшего было три перелома: локтевых костей и пястной кости.

Ранее, в сентябре 2017 года, находясь в квартире жилого дома в Белогорске подсудимый вступил в конфликт с женщиной. Она также нецензурно его оскорбляла. Мужчина держал в руках мебельную деревянную полку и ударил женщину по голове. Потом деревянным стулом не менее четырех раз ударил ее по ноге.

В суде мужчина вину в совершенных преступлениях признал полностью. Смягчающими обстоятельствами признали явку с повинной, признание вины и раскаяние, наличие малолетних детей, противоправность и аморальность поведения потерпевших и состояние здоровья подсудимого в связи с заболеванием психики. Отягчающих обстоятельств суд не выявил.

В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, сообщает сайт Белогорского городского суда.