Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:52 0

Житель Белогорска в ответ на оскорбления избил обидчиков кочергой, стулом, полкой

Житель Белогорска в ответ на оскорбления избил обидчиков кочергой, стулом, полкой
Фото: www.yuga.ru

Нетрезвый житель Белогорска в ответ на оскорбления в его адрес взял в руки железную кочергу и сломал обидчику руки в нескольких местах. Ранее, также в ответ на оскорбления, он несколько раз ударил женщину: сначала деревянной полкой, а потом стулом.

Белогорский городской суд установил, что осужденный в ноябре 2017 года находился в котельной в состоянии алкогольного опьянения. У него возник конфликт с другим мужчиной, который его нецензурно оскорблял. Он взял металлическую кочергу и начал бить оппонента по рукам, которыми тот закрывался от ударов. В результате у пострадавшего было три перелома: локтевых костей и пястной кости.

Ранее, в сентябре 2017 года, находясь в квартире жилого дома в Белогорске подсудимый вступил в конфликт с женщиной. Она также нецензурно его оскорбляла. Мужчина держал в руках мебельную деревянную полку и ударил женщину по голове. Потом деревянным стулом не менее четырех раз ударил ее по ноге.

В суде мужчина вину в совершенных преступлениях признал полностью. Смягчающими обстоятельствами признали явку с повинной, признание вины и раскаяние, наличие малолетних детей, противоправность и аморальность поведения потерпевших и состояние здоровья подсудимого в связи с заболеванием психики. Отягчающих обстоятельств суд не выявил.

В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, сообщает сайт Белогорского городского суда.

Просмотров всего: 152

#Белогорск #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Райчихинске подростки рискуют жизнями в заброшенной «Родине»
Происшествия

Свободненца оштрафовали за безакцизный алкоголь
Общество

СМИ: возможно, Алексей Улюкаев будет отбывать наказание в Приамурье
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Приамурье

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь