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13апреля
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ЖКХ Тынды: ледяной сталагмит образовался из-за порыва

ЖКХ Тынды: ледяной сталагмит образовался из-за порыва

Сотрудники тындинского отдела ЖКХ выехали на место, где один из горожан запечатлел ледяную глыбу высотой в несколько метров. Специалисты подтвердили мнение, что импровизированный сталагмит образовался из-за порыва.

«Там был порыв, который устранили. Но как давно он был, неизвестно, жалоб и каких-то заявлений не было: там стоят времянки, теплотрасса проходит, можно сказать, по пустырю», – прокомментировали в городском отделе ЖКХ Тынды. И добавили, что глыба стоит на пустыре, рядов нет ни жилого фонда, ни игровых площадок, поэтому угрозы этот ледяной сталагмит не представляет. Со временем он попросту растает.

Как сообщало Амур.инфо, большая ледяная глыба около 4 метров в высоту появилась в одном из районов Тынды, известном среди местных как поселок Ветеранов. Обративший на нее внимание горожанин сразу предположил, что наледь возникла из-за порыва на теплотрассе. В городской администрации тогда сообщили, что порывы в этом районе не исключены из-за ветхого состояния теплотрассы. Ремонтировать несколько километров труб в городе не собираются – этот район расселен. И только в двух ветхих домах живут две семьи, которые не желают переезжать в выделенное им жилье. Из-за них ветхую теплотрассу до сих пор не перекрывают.

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#ЖКХ #Тында

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