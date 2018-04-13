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13апреля
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сегодня, 16:20 0

Тревогу объявили в мотострелковых соединениях ВВО

Тревогу объявили в мотострелковых соединениях ВВО
Фото: ria.ru

Мотострелковые соединения Восточного военного округа в Амурской области подняты по тревоге. В Приамурье стартовали тактические учения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По замыслу учений, тактическим группам предстоит отражать наступление крупных сил противника, используя опыт современных военных конфликтов. В завершение маневров состоится этап боевой стрельбы из всех видов задействованного вооружения.

Учения продлятся неделю, в них задействованы более одной тысячи военнослужащих и около 200 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б3, БМП-2, артиллерийские САУ 2С3 «Акация» и минометы «Сани», реактивные системы БМ-21 «Град», зенитные установки «Шилка» и ПЗРК «Игла».

Подразделения совершают комбинированный марш на штатной технике и железнодорожном транспорте на один из полигонов.

«Во время выдвижения отрабатываются элементы отражения воздушных ударов авиации условного противника, диверсий разведывательных групп и управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами РЭБ», – сообщает пресс-служба округа.

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#военные

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