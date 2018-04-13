Амурчан предупреждают о возможных перерывах в телевещании

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Амурский областной радиотелевизионный передающий центр предупредил жителей Приамурья о возможных перерывах в телевещаниия. Проблема затронет несколько населенных пунктов.

Перерывы вещания телевизионных и радиоканалов в Благовещенске, Белогорске, Шимановске, Зее, Сковородине, Тынде, Прогрессе и ближайших населенных пунктах возможны 15, 16 и 18 апреля.

Как сообщает Амурский ОРТПЦ, это связано с запланированной квартальной профилактикой оборудования. В этот период будут последовательно отключаться аналоговые и цифровые передатчики для контроля их работы.