Свободненца оштрафовали за безакцизный алкоголь

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Свободненский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего горожанина. Мужчину признали виновным в хранении в целях сбыта алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере.

В суде установили, что подсудимый с 1 января 2016 года по 9 июня 2016 года, являясь физическим лицом, незаконно хранил с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию. Тогда как этот алкоголь подлежит обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками.

Мужчина признал свою вину. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также данные о личности подсудимого и приговорил подсудимого к штрафу в размере 300 000 рублей, сообщает городской суд Свободного.