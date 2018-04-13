Жизнь благовещенских дружинников застрахуют

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Жизнь и здоровье членов добровольной народной дружины в Благовещенске теперь будут страховать. Отличившихся добровольцев станут поощрять памятными подарками.

50 тысяч рублей на страхование и поощрение дружинников в 2018 году выделила администрация Благовещенского района. Инициатором стал межмуниципальный отдел МВД России «Благовещенский», сообщает пресс-служба городской полиции.

Подведение итогов по работе дружинников и награждение памятными подарками отличившихся добровольцев проведут в преддверии 300-летия со дня образования российской полиции – 5 июня.

Что касается страхования жизни и здоровья добровольцев, то это будут делать на всякий случай, уточняют в ведомстве. По данным полиции, за 4 года, что действуют добровольные народные дружины, не было зарегистрировано ни одного случая нападения на них. Дружинники находятся под охраной полицейских, с которыми они выходят в рейды.

На сегодняшний день, на территории областного центра и Благовещенского района действуют четыре добровольных дружины – это около 50 человек.

За 3 месяца 2018 года дружинники приняли участие в более чем 100 мероприятиях. Добровольцы патрулировали улицы с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, участвовали в проведении рейдов и профилактических акций совместно с участковыми уполномоченными и инспекторами по делам несовершеннолетних, обеспечивали охрану общественного правопорядка при проведении массовых мероприятий.

С участием членов добровольных народных дружин задержано более 250 правонарушителей. Те, кто также хочет вступить в ряды добровольной народной дружины, могут обратиться в отдел охраны общественного порядка МО МВД России «Благовещенский»: город Благовещенск, улица Ленина, 79. Телефон: 44-40-58.

В дружинники не принимают несовершеннолетних, тех, кто находится под следствием, осужденных с непогашенной или неснятой судимостью, людей, страдающих психическими расстройствами, злоупотребляющими алкоголем или наркотиками, признанных недееспособными по решению суда, а также тех, у кого есть гражданство другой страны.