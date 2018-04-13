Двое амурских спортсменов будут участвовать в профбоях в международном турнире

Фото: amurliga.ru

Двое амурских спортсменов Александр Штыкин и Владислав Кергенсков поехали в Южно-Сахалинск, где в субботу, 14 апреля, проведут профессиональные поединки по ММА на международном турнире по современному панкратиону MFP.

Южносахалинский турнир пройдет во дворце спорта «Кристалл». В октагон выйдут бойцы из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Москвы. В рамках турнира благовещенец Александр Штыкин сразится с сахалинской звездой единоборств – Юлианом Красавиным. Еще один амурчанин Владислав Кергенсков сойдется в поединке с Музаффаром Юнусовым, который также представляет Южно-Сахалинск, сообщает ИА «Амурлига».

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Василий Кленин