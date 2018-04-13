СМИ: возможно, Алексей Улюкаев будет отбывать наказание в Приамурье

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Источник во ФСИН РФ рассказал изданию, что дальнейшую судьбу бывшего чиновника будут решать в Московском управлении ФСИН. Подбором колонии для Улюкаева займется специальная комиссия. При этом ожидать отправки по этапу Алексей Валентинович будет в так называемом «Кремлевском централе» – спецблоке СИЗО «Матросская тишина».

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу (УИК), осужденные должны отбывать наказание в том регионе, где они проживали или совершили преступление. Однако эту норму недавно отменили из-за того, что мест в ближайших регионах может просто не оказаться. Теперь она приоритетная, но не обязательная.

«(…) уже сейчас известно, что в колониях строгого режима, которые есть на территории ближайших к Москве Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областей или Республики Бурятия, для Алексея Улюкаева мест не найдут. Чем дальше от Москвы, тем для всех спокойнее. Журналисты будут меньше следить за министерским сидельцем», – утверждает источник «Лайфа» во ФСИН.

«За распределение по колониям отвечает Управление охраны и конвоирования центрального аппарата ФСИН, куда стекается вся информация о наличии свободных мест, – рассказал изданию источник в правоохранительных органах. – Лимиты по колониям пересылаются в спецчасти СИЗО».

По словам исследователя ФСИН Ольги Киюциной из Института проблем современного общества, Алексея Улюкаева могут отправить отбывать наказание в любой другой регион России, где в колонии строгого режима для него найдется свободное место.

«Например, в Читинской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Амурской областях, что находятся в трех-шести тысячах километров от Москвы, – говорит Киюцина. – Вот Ходорковскому в 2005 году нашли место в колонии общего режима только в городе Краснокаменске Читинской области, что в пяти тысячах километров от столицы России».

Как отметила в разговоре с «Лайфом» Киюцина, в колонии строгого режима, куда могут направить Улюкаева, сидится тяжелее.

«В колонии такого вида содержатся рецидивисты, уже совершавшие ранее тяжкие преступления, а также совершившие впервые преступления особо тяжкие, такие как убийство, изнасилование, вымогательство взятки в особо крупном размере», – рассказывает правозащитник.

Колония строгого режима обычно разделяется на две зоны: жилую и промышленную. Там заключенные не могут свободно ходить между локальными зонами, как в колониях общего режима.

Ограничения касаются и количества передач: не более восьми в год. Это четыре крупные (20 килограммов) и не более четырех мелких (2 килограмма). В колониях общего режима – по 12 раз в год: шесть крупных и шесть мелких соответственно.

По словам Ольги Киюциной, в колониях общего режима находящиеся там осужденные имеют право тратить на продукты в магазине не более трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В колонии строгого режима на это условие наложено ограничение, сумма снижена до двух МРОТ.

Заключенные, находящиеся на общем режиме, имеют право на шесть коротких (по четыре часа) и четыре долгосрочных (трое суток) свидания в год. Причем между свиданиями каждого вида должно проходить одинаковое количество времени.

В колонии же строгого режима можно рассчитывать только на три долгосрочных и три краткосрочных свидания. При этом на свидания могут являться только близкие родственники.

Как отметила Ольга Киюцина, у Алексея Улюкаева будет одна несомненная льгота – он сможет не работать, так как является пенсионером. Ведь ему 61 год.

«Однако, так как он должен выплатить 130 миллионов рублей штрафа государству, его могут и заставить работать. Но, как я слышала, адвокаты экс-министра заявляли, что чиновник выплатит штраф из личных средств, которые у него есть на счетах и в ценных бумагах», – говорит Киюцина.

Говоря о возможном условно-досрочном освобождении Улюкаева из колонии, источник «Лайфа» во ФСИН рассказал, что для этого необходимо отбыть две третьих назначенного судом срока. В случае с Улюкаевым это более шести лет. Пока Улюкаев отсидел только чуть более года под домашним арестом, что засчитывается ему в срок.

«На УДО Алексей Улюкаев сможет претендовать только в 2022 году. Но для согласования УДО территориальный суд должен рассмотреть личное дело и характеристику на осужденного от руководства колонии и вынести решение. Главным препятствием для УДО являются нарушение осужденным режима и другие дисциплинарные проступки», – отметили во ФСИН РФ.

На днях стало известно, что суд смягчил Улюкаеву наказание: после выхода из колонии ему разрешено занимать государственные должности.