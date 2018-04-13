Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Приамурье

Кадр: instagram.com/blag_dtp

Вечером 12 апреля в Сковородинском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Здесь столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась в 22:40 на 13-м километре федеральной автодороги «Лена». Водитель 1995 года рождения управлял легковушкой Toyota Crown. Он не справился с управлением и врезался в грузовик Mitsubishi Fuso.

В результате столкновения пострадали водитель Crown и его пассажир 1995 года рождения. Они были доставлены в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.