Благовещенские таможенники задержали на границе яд и наркотики

Благовещенские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию ядовитого вещества и наркотиков в крупном размере. Сокрытый от таможенного контроля товар из Китая пытался переместить под верхней одеждой гражданин Российской Федерации.

Его задержали в пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Согласно экспертному заключению, гражданин пытался ввезти в Россию 412 граммов ядовитого порошка – скополамина гидробромид, а также наркотические средства и психотропные вещества общим весом 194 граммов: марихуану, гашиш, эфедрон, МДМА, метоцин, модафинил.

В отношении россиянина Благовещенская таможня возбудила два уголовных дела: по факту контрабанды ядовитых веществ и по факту контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.