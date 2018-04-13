Благовещенцы могут получить призы за фото с субботников

Фото: 1obl.ru

Участники акции «Чистый город» в Благовещенске в этом году смогут получить призы за фотографии. Побороться за них могут все желающие: как жители многоквартирных домов и частного сектора, так и сотрудники предприятий и организаций, независимо от того, какую территорию они убирают.

«В этом году мы приняли решение поощрить участников акции "Чистый город", ведь многие из них принимают участие в общегородских субботниках каждый год, – говорит первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов. – Мы предлагаем благовещенцам выкладывать в социальную сеть Инстаграм фотографии субботников со специальными хэштегами. Авторы лучших фотографий в каждой из номинаций получат ценные призы».

Жителям города предлагают три тематики для фотографий – «Самый массовый субботник», «Больше, чем уборка» и «Самое креативное фото с субботника», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«В номинации "Самый массовый субботник" название говорит само за себя – чем больше участников субботника будет на фотографии, тем лучше. Отдельно будет оцениваться и задумка каждого фото, – отметил Владимир Александрович. – В номинации "Больше, чем уборка" мы предлагаем жителям выкладывать фото, на которых, помимо сбора мусора и листвы, участники акции своими руками украшают и благоустраивают территорию. В номинации "Самое креативное фото с субботника" победу одержит тот, кто сделает самый необычный и позитивный снимок».

При публикации фото участникам акции обязательно нужно указать хэштег #ЧистыйГородБЛГ, а также один или несколько хэштегов номинаций, в которых жители решили заявить свое фото: #МассовыйСубботник, #БольшеЧемУборка, #КреативныйСубботник.

В каждой номинации будет выбран один победитель. Кроме того, несколько человек будут отмечены поощрительными призами. Победителей определят члены штаба акции «Чистый город» в рамках итогового заседания, которое пройдет в начале мая.

В этом году весенний этап акции проходит с 9 по 30 апреля. С начала акции поступило уже более 70 заявок на проведение субботников. Прием заявок продолжается. Для участников подготовлен весь необходимый инвентарь. Координатором акции традиционно является муниципальное казенное предприятие «Городской сервисно-торговый комплекс». Заявку для участия в субботниках можно подать по телефонам: 99-10-15, 99-10-16. Мусор, собранный бюджетными организациями, будет вывозиться силами МКП «ГСТК».

Бесплатный прием мусора от организаций и учреждений, принявших участие в уборке территории в рамках акции «Чистый город», организован на полигоне твердых бытовых отходов. Заявки на беспрепятственный пропуск техники на полигон необходимо направлять в отдел по благоустройству города управления ЖКХ по телефону: 66-18-68, с указанием вида техники и государственного номера автомобиля.

Жителям многоквартирных домов по поводу проведения субботников необходимо обращаться в свои обслуживающие или управляющие компании, которые обеспечат их инвентарем, транспортом и мешками.