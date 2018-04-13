Это Хичкок какой-то: благовещенцев пугает скопление ворон в городе (видео)

Жители Благовещенска отмечают, что в городе стало очень много ворон. Большое их скопление наблюдается по вечерам: в воздухе кружат десятки кричащих птиц. По мнению орнитологов – это типичное поведение пернатых. Тем не менее в некоторых городских ведомствах принимают меры, чтобы ворон отпугивать.

«Шла сегодня в сквере вечером, где ЦЭВ, – прямо фильм ужасов, и не надо фильмы смотреть. Очень много ворон, страшно голову поднять: кричат, как в настоящих ужасах, а что творится на асфальте – тоже ужас. Потом эту заразу несем домой», – посетовала горожанка Людмила. «Это Хичкок какой-то, так и кажется, что нападут», – вторит другая горожанка – Елена.

В телефонном разговоре одна из женщин пояснила, что, проходя вечером в сквере возле Центра эстетического воспитания, она испытывает безотчетный страх при виде такого большого скопления птиц. В целом картина кажется ей очень зловещей. Не меньшее недовольство вызывают фекалии птиц на земле.

«Вечером проходишь там – такое большое скопление птиц ужасных, они кричат, гадят, весь асфальт в фекалиях. Там и дети ходят, там танцевальные кружки, а они на деревьях – кар-кар. Вечером особенно жутко ходить. Бежишь быстро, потому что страшно, а то, что по фекалиям идешь – мерзко. Есть ли у нас службы, которые должны их отгонять и чистить после них», – поинтересовалась женщина.

В городской администрации сообщили, что благовещенский орнитолог предложил бороться с птицами с помощью отпугивателей, каких именно не уточняется. Но на деле они оказались неэффективными. «В настоящее время администрация города прорабатывает вопрос об альтернативных вариантах решения данного вопроса», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Тем временем некоторые городские организации и ведомства самостоятельно предпринимают меры, чтобы избавиться от пернатых. В одном из благовещенских детских садов для этого пришлось обрезать тополя – вороны любят высокие деревья. А еще уже несколько лет там периодически включают специальные отпугиватели.

«Конечно, используем. Начинается декабрь, и вороны мимо нас не пролетают. Мы включаем отпугиватели в 8 часов вечера, потому что они могут заночевать. И рано утром сторож включает, когда они пролетают из Китая. Слушают они пение филинов, сов и грачей, которых нет, их это отпугивает. Вороны, вообще-то, не глупые птицы, они понимают, что их обманывают, но там, где мы включаем, они не садятся. В основном мы направляем кричалки на сосны. Вот так до марта боремся, а сейчас их не так много», – поделилась Светлана Бердышева, заведующая детским садом № 64.

По словам заведующей, в сад даже звонили из других городских организаций и интересовались, как работают устройства и где их взять. Похожее устройство временами включают и на здании налоговой службы, на Красноармейской, 122. Поблизости также находятся высокие деревья, привлекающие внимание птиц. Сотрудники жалуются, что вороньи фекалии, словно кислота, проедают на автомобилях краску.

«Они летят из Китая к нам на ночевку, а утром улетают туда. Вечером начинает темнеть, и они начинают кружить, искать себе места, где большие деревья. У нас вся территория была загажена. Ставим вечером устройство – оно эффективно. Когда там сигнал тревоги срабатывал, то одно время их не было. Теперь, видно, их спугнули с другого места, поэтому по вечерам включаем по мере необходимости, а то на машину гадят, и краска слезает», – рассказали в инспекции.

По словам орнитолога, председателя Амурского отделения Союза охраны птиц России Василия Дугинцова, в поведении птиц нет ничего необычного или пугающего. Вечерами они действительно подыскивают себе места для ночевок. Взмыть вверх каркающая стая может, если ее кто-то потревожит. Для них это типичное поведение. Весной оно может бросаться в глаза, потому что темнеет позже.

«Если что-то их беспокоит, они взлетают, начинают кружиться, обычно по спирали, и обратно садятся. У них есть места, так называемые сборные пункты, где они садятся недалеко от мест ночевки, чтобы не показывать где у них ночевка. Их в свое время можно было видеть в большом количестве на Амуре, когда они один год ночевали в горпарке. Прежде чем садиться на деревья, они садились на Амур – их там собирается по несколько сотен. Они и зимой также кучкуются, но зимой в пять уже темно, и им надо уже сесть на ночевку. Сейчас еды сколько угодно, день длинный, поели, сытые, на ночевку лететь еще рано, вот они собираются и между собой общаются», – пояснил Василий Дугинцов.

По словам орнитолога, в ближайшее время ворон в городе не станет. Они уже начинают тянуться к местам гнездования – в поймы больших рек, в рощи Зейско-Буреинской равнины. Некоторые пары могут остаться на окраинах города, но большинство все-таки улетит. Обратно они вернутся только ближе к холодам. Основная масса черных птиц обычно прилетает перед выпадением снега – в середине октября.