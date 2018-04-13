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сегодня, 13:59 0

В Благовещенске вновь ожидается ветреная погода

В Благовещенске вновь ожидается ветреная погода
Фото: day.org.ru

14 апреля в Благовещенске усилится северный ветер до 11 метров в секунду ночью и 9-14 метров в секунду днем. На улице, необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска информирует о том, что в такой ветреный день увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением.

Необходимо: исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений; особое внимание уделить детям; руководителям предприятий, использующих в работе подъёмно-транспортное оборудование, обеспечить его надёжное крепление.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благове-щенска: 518-112.

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#погода #происшествия

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