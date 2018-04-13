Прокуратура: в Приамурье лесной пожар на 95 гектарах тушили 8 человек
В Приамурье природоохранная прокуратура выявила факты ненадлежащей организации тушения лесных пожаров. Проблемы обнаружены в Шимановском, Магдагачинском и Свободненском районах.
Как отмечается, в этих районах тушение лесных пожаров заняло длительное время, а привлеченных сил и средств оказалось недостаточно. Как результат – площади отдельных пожаров значительно увеличились.
Так, 2 апреля на территории Шимановского участкового лесничества был обнаружен лесной пожар на площади 95 гектаров, в его тушении задействовали всего 8 человек. В результате пожар ликвидировали лишь 4 апреля на площади 2 250 гектаров.
В Свободненском и Благовещенском районах выявлены факты ненадлежащего окарауливания локализованных лесных пожаров. Из-за этого их площадь с момента локализации до момента ликвидации значительно увеличилась, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Природоохранный прокурор внес представления руководителям шимановского, магдагачинского, свободненского и благовещенского лесхозов.
Как отмечается, одна из основных причин нарушений – отсутствие должного контроля со стороны министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Это послужило поводом для внесения представления министру.
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