В Благовещенске столкнулись иномарка и пожарная машина, ехавшая с сиренами

В пятницу, 13 апреля, в Благовещенске произошло столкновение иномарки и пожарной машины. Два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке улиц Горького – Артиллерийской.

Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль Suzuki Swift двигался по улице Артиллерийской от Красноармейской в сторону Горького. Иномарка собиралась проехать перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В это же время по улице Горького от Загородной в сторону Артиллерийской ехала пожарная машина. Очевидцы рассказали, что пожарные ехали с сиреной и с проблесковыми маяками. Автомобиль хотел проскочить перекресток, но произошло столкновение. Жертв в ДТП нет.