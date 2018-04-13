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В Благовещенске столкнулись иномарка и пожарная машина, ехавшая с сиренами

В Благовещенске столкнулись иномарка и пожарная машина, ехавшая с сиренами

В пятницу, 13 апреля, в Благовещенске произошло столкновение иномарки и пожарной машины. Два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке улиц Горького – Артиллерийской.

Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль Suzuki Swift двигался по улице Артиллерийской от Красноармейской в сторону Горького. Иномарка собиралась проехать перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В это же время по улице Горького от Загородной в сторону Артиллерийской ехала пожарная машина. Очевидцы рассказали, что пожарные ехали с сиреной и с проблесковыми маяками. Автомобиль хотел проскочить перекресток, но произошло столкновение. Жертв в ДТП нет.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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  • бабаяга

    бабаяга
    2 минуты назад

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