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13апреля
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Амурчанину, убившему сестру-инвалида, добавили год к сроку

Амурчанину, убившему сестру-инвалида, добавили год к сроку
Фото: kavpolit.com

Амурчанина, осужденного за убийство сестры-инвалида, суд приговорил к лишению свободы на восемь лет. Прокурор обжаловал приговор, указав на мягкость назначенного наказания и допущенные нарушения уголовного закона.

3 июля 2017 года в селе Камышенка Завитинского района произошла ссора между братом и сестрой. Брат находился в алкогольном опьянении и рассердился на сестру – инвалида первой группы. Лишенная возможности самостоятельно ухаживать за собой, инвалид отказалась принимать пищу. Мужчина сильно избил сестру, причинив ей закрытую тупую черепно-мозговую травму, травму лица и открытый перелом челюсти, выбив восемь зубов. Смерть потерпевшей наступила от асфиксии – один из выбитых зубов попал в дыхательные пути.

Суд признал амурчанина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда, государственный обвинитель подал в Амурский областной суд апелляционное представление. В документе указал на мягкость назначенного наказания и допущенные нарушения уголовного закона.

12 апреля текущего года судебная коллегия по уголовным дела Амурского областного суда согласилась с доводами апелляционного представления государственного обвинителя и изменила приговор районного суда. Осужденному ужесточили наказание до девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор суда вступил в законную силу.

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#закон #суды

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