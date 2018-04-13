В Благовещенске велосипедист столкнулся с легковушкой и порвал штаны

В Благовещенске произошло одно из первых в этом году ДТП с участием велосипеда. Как сообщил ИА «Сканер» очевидец, двухколесный транспорт столкнулся с легковушкой в районе дома № 230 по улице Амурской.

«Со двора дома по Амурской, 230, выезжал Toyota Allion с прилегающей территории, а по тротуару от Мухина в сторону Комсомольской двигался велосипед на большой скорости. Парнишка не заметил Allion и в итоге заехал ему в заднюю левую дверь. Порвал штаны, сам не пострадал. Пострадала только машина, можно сказать. На велосипеде видимых повреждений нет», – поведал очевидец.

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Александр Авдеев