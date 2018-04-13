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В Благовещенске введен режим ЧС

В Благовещенске введен режим ЧС

В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято на основании постановления администрации города Благовещенска в пятницу, 13 апреля. Это связано с повышением уровня пожарной опасности.

«Повысился уровень пожарной опасности: влажность маленькая, ветры, население ведет себя не всегда корректно. С 3 по 11 число было 14 палов, из них два крупных. Чтобы стабилизировать обстановку с палами, уменьшить время реагирования и привлекать большее количество сил и средств вводится режим ЧС», – прокомментировал Николай Салко, главный специалист управления по делам ГО и ЧС города Благовещенска по первичным мерам пожарной безопасности.

Ежедневно окрестности города патрулирует поисково-спасательный отряд управления по делам ГО ЧС Благовещенска совместно с представителем отдела надзорной деятельности амурского МЧС, а также с представителем городской полиции.

В целях сохранения лесных насаждений от уничтожения огнём запрещается выжигание мусора и травы на дачных и садовых участках, расположенных вблизи лесных насаждений. Под запретом также разведение костров при посещении лесов и разжигание углей в мангалах.

К нарушителям правил пожарной безопасности будут применяться административные меры. В случае обнаружения пала сухой травы необходимо обратиться в единую службу спасения по телефонам: 101 или 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС города Благовещенска: 518-112.

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#пожары #происшествия

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