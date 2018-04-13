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сегодня, 13:11 0

Глава Циолковского останется под стражей до июня

Глава Циолковского останется под стражей до июня

Благовещенский городской суд 10 апреля принял решение об очередном продлении срока содержания под стражей главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно. Эту меру ему продлили на два месяца – до 16 июня 2018 года, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе суда.

Ранее срок содержания под стражей Кохно продлевали в феврале. Как сообщало информагентство, он обвиняется в получении взятки, возбуждено уголовное дело. О задержании главы Циолковского стало известно в ноябре 2017 года.

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#закон #Циолковский

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