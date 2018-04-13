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13апреля
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сегодня, 12:54 6

Благовещенка торговала героином, делая «закладки» в урнах

Благовещенка торговала героином, делая «закладки» в урнах
Фото: dostup1.ru

Жительницу Благовещенска обвиняют в сбыте героина. Установлено, что 20-летняя девушка делала в разных районах города «закладки» наркотиков. Затем наркозависимые договаривались с ней о покупке и переводили деньги на банковскую карту. После этого распространительница называла место, где лежали наркотики.

Следователи Благовещенска завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Гражданку 1998 года рождения, причастную к сбыту героина, задержали в июле 2017 года. В отношении неё было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования установлено, что девушка продавала наркотики наркозависимым. В различных местах города она прятала дозы героина – делала «закладки». Покупатели через смс-сообщения договаривались с ней о приобретении наркотиков, после чего переводили ей деньги на банковскую карту. Получив их, девушка сообщала, когда и в каком месте можно забрать героин. Местами «закладок» являлись мусорные урны около торговых центров города.

Обвиняемой вменяется пять эпизодов подобной преступной деятельности.

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    БлаговещеНКа а не нска

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ну а самое главное где? кто её снабжал? Вот кого важнее найти.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    alex 3

    ну а самое главное где? кто её снабжал? Вот кого важнее найти.



    Может централизованно снабжали, из того самого аргентинского самолета?

    ПыСы. А чёйта тебя так заинтересовало - кто... где? Имеешь интерес)))

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Думаю, менты тупо поставили себе "палку", задержав ее через подставных! А вот разрабатывать поставщиков - это ж работать надо, а тут тупо палочка к палочке, звездочка к звездочке. По верхушкам идут...трудяги хреновы.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    123.rewq ! Там, в аргентиновке, кокс был, а не герыч!

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Странно! Если вменяется 5 эпизодов, почему пункт "б", это всего лишь "значительный размер" наркоты, а если 5 закладок герыча...там 100пудов крупный либо особо....

    И еще, АИ! Внимательнее к новостям:по той статье не "до 15 лет", а "от 8 до 15...", поверьте - с у щ е с т в е н н а я разница!!!!

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