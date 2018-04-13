Благовещенка торговала героином, делая «закладки» в урнах

Фото: dostup1.ru

Жительницу Благовещенска обвиняют в сбыте героина. Установлено, что 20-летняя девушка делала в разных районах города «закладки» наркотиков. Затем наркозависимые договаривались с ней о покупке и переводили деньги на банковскую карту. После этого распространительница называла место, где лежали наркотики.

Следователи Благовещенска завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Гражданку 1998 года рождения, причастную к сбыту героина, задержали в июле 2017 года. В отношении неё было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования установлено, что девушка продавала наркотики наркозависимым. В различных местах города она прятала дозы героина – делала «закладки». Покупатели через смс-сообщения договаривались с ней о приобретении наркотиков, после чего переводили ей деньги на банковскую карту. Получив их, девушка сообщала, когда и в каком месте можно забрать героин. Местами «закладок» являлись мусорные урны около торговых центров города.

Обвиняемой вменяется пять эпизодов подобной преступной деятельности.

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.