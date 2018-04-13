На ремонт дороги в Белогорске выделят почти семь миллионов рублей

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Около семи миллионов рублей из областного бюджета получит Белогорск на проведение дорожных работ. На эти средства проведут реконструкцию улицы Скорикова от Кирова до Набережной. На этом участке заменят дорожное полотно, а также расширят его на 1,5 метра.

О выделении средств в рамках рабочей поездки в Белогорск заявил губернатор Александр Козлов. К главе области с ходатайством о выделении дополнительных средств обратился главврач Белогорской больницы, депутат заксобрания Андрей Рудь, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Здесь находится, можно сказать, социальный узел города: поликлиника, больница, пожарная часть, детский сад. Поэтому отремонтировать этот участок крайне необходимо. Я сегодня же дам поручение министерству транспорта проработать этот вопрос так, чтобы средства были направлены как можно быстрее», – подчеркнул Александр Козлов.