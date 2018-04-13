На ремонт дороги в Белогорске выделят почти семь миллионов рублей
Около семи миллионов рублей из областного бюджета получит Белогорск на проведение дорожных работ. На эти средства проведут реконструкцию улицы Скорикова от Кирова до Набережной. На этом участке заменят дорожное полотно, а также расширят его на 1,5 метра.
О выделении средств в рамках рабочей поездки в Белогорск заявил губернатор Александр Козлов. К главе области с ходатайством о выделении дополнительных средств обратился главврач Белогорской больницы, депутат заксобрания Андрей Рудь, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Здесь находится, можно сказать, социальный узел города: поликлиника, больница, пожарная часть, детский сад. Поэтому отремонтировать этот участок крайне необходимо. Я сегодня же дам поручение министерству транспорта проработать этот вопрос так, чтобы средства были направлены как можно быстрее», – подчеркнул Александр Козлов.
Просмотров всего: 335