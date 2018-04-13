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сегодня, 13:27 0

В основном без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 14 апреля

В основном без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 14 апреля
Фото: wallbox.ru

14 апреля в Амурской области будет переменно облачно, местами по востоку ожидаются слабые осадки в виде мокрого снега, дождя. Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью до 5 метров в секунду, местами с усилением до 15 метров.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от минус 4 до плюс +1, по северу при прояснении похолодает до минус 14. Днем воздух прогреется до 8...13, по северу – местами – до плюс 5.

В Благовещенске будет переменно облачно, без осадков. Ветер ночью северный, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Днем – с переходом на северо-восточный и скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 2, днем поднимется до плюс 12 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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